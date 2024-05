La crónica rosa aborda la polémica de Marta Sánchez tras su entrevista en 'El País'

Marta Sánchez ha estado en boca de todos en los últimos días después de que El País publicara una entrevista con motivo de la gira de conciertos que inicia en junio en Madrid. "Hay entrevistas que se tuercen nada más empezar, no se sabe muy bien por qué, y que no acaban de enderezarse del todo, dure lo que dure encendida la grabadora, pese al empeño de ambas partes por conseguirlo", escribe al comienzo de la charla la periodista Luz Sánchez-Mellado, que al compartirla en su perfil de Twitter aseguró que "no estuve a la altura".

Son varios los periodistas que han alzado la voz para denunciar que la artista es una "diva" y que es difícil entrevistarla. Un tema que abordó este viernes la crónica rosa de Es la mañana de Federico. Para Beatriz Cortázar, "cuando ya conoces a alguien de décadas, ya conoces su errores y sus aciertos". "Marta no es como Rocío Jurado, que aquello era una maravilla. Siempre ha dudado mucho, es muy insegura. Con las fotos siempre ha sido muy meticulosa, cuida mucho su imagen... En ese sentido es muy exigente", dijo la colaboradora.

"Reconozco que a Marta le tengo mucho cariño porque la conozco desde hace casi 30 años (...) Si no la conoces de nada pues a lo mejor hay cosas que no entiendes. Tiene un punto tímido, extraño, a lo mejor no sabe si está contestando bien o no y esa inseguridad se puede confundir con que eres una diva", añadió Cortázar para defenderla, aunque en el pasado haya podido "tener mis más y mis menos con ella".

Federico Jiménez Losantos opinó que esto "le pasa a muchas estrellas que empiezan muy jóvenes", mientras que Emilia Landaluce fue un poco más crítica con la entrevistadora y no con Marta Sánchez: "No entiendo la necesidad de contar las interioridades de las entrevistas".