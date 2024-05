Nieves Álvarez vivió este jueves uno de los días más importantes de su intachable carrera profesional al recibir la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, otorgada por la Comunidad de Madrid. En la majestuosa Real Casa de Correos, residencia de la presidencia regional, la modelo recibió muy emocionada la condecoración por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Apenas unas horas después de este momento tan especial para la modelo, he podido hablar con ella sobre cómo ha recibido este reconocimiento.

Nieves Álvarez

-¿Contenta con la condecoración?

Muy contenta. Estoy como loca, no deja de ser un reconocimiento a mis 32 años de carrera y encima soy madrileña. Para mi ha sido todo un orgullo el estar rodeada de todas esas instituciones, como la Guardia Civil o estar con Rudy Fernández. Fue muy emocionante.

- Es un guiño muy importante para la moda española

Me siento muy orgullosa, es muy importante para mi profesión. La industria de la moda es muy importante porque genera muchos puestos de trabajo. No dejo de ser la española cuando desfilo con diseñadoras extranjeros. Así es como me llaman, ‘la española’, y me gusta mucho porque da valor a mi país.

- ¿Cómo fue el acto?

Fue precioso, muy bonito. Me llena de satisfacción porque llevo doce años en televisión, dando visibilidad al mundo de la moda, la belleza y ahora también como empresaria con mis cremas. No hay que olvidar que la moda no es solo unas fotos. Tiene muchas aristas. La moda te da la posibilidad de abrirte muchos caminos y es un máster increíble.

- Ibas espectacular, ¿de quién era el vestido?

El vestido es de ‘The 2nd Skin Co’, una firma madrileña. Quería vestir de moda española y pensé que ese modelo era muy apropiado para la ocasión. El largo y los pliegues son muy elegantes. El blanco es mi color preferido, lo he llevado con muchísimos diseñadores, entre ellos los de mi amigo Juanjo Oliva o Stéphane Rolland, porque ese color aporta luminosidad.

Nieves Álvarez

- ¿Y los zapatos?

Pues todo tiene un porqué, la firma se llama ‘Aquazzura’, los escogí porque es gente que me ha apoyado a lo largo de mi carrera y somos muy amigos. Fueron de los asistieron a mi cumpleaños sorpresa.

- ¿Cómo viviste la fiesta?

Casi me matan del susto, no me lo imaginaba. Fue precioso.

- ¿Qué tal con la presidenta Díaz Ayuso?

Fue entrañable. Nos recibió a antes del comienzo y nos saludó a todos y nos dio las gracias.

