Las muchas (y bellísimas) novias que ha tenido el joven Carlos Alcaraz

El joven tenista Carlos Alcaraz, que cumple veintiún años el próximo 5 de mayo, lleva una carrera deportiva impresionante y se le considera una leyenda ya en su temprana juventud. Nacido en la pedanía murciana de El Palmar comenzó a practicar con la raqueta siendo un niño. Sin duda heredó de su abuelo y de su padre la afición al tenis. Éste último dirigía una escuela tenística y extendió las lecciones a su hijo. Después, ya superada la adolescencia, sería el campeón Juan Carlos Ferrero quien se convirtió en su entrenador, tiene su club en Villena (Alicante), razón por la que en los últimos tiempos, su pupilo haya vivido temporadas en esa ciudad. Desde luego sin renunciar cuando le era posible a las visitas a sus padres, hermanos y amigos de Murcia, su tierra querida, de la que siempre habla elogiosamente.

A Carlitos, o Charly, como lo llaman sus íntimos, lo quieren a rabiar en la capital pimentonera. Ha promocionado una campaña a favor del turismo de su tierra, como también, por otra parte, engordó su cuenta bancaria firmando ventajoso contrato con una empresa de jamones. Es un ídolo, aquí y fuera de nuestras fronteras. Y eso cuando se halla en la plenitud de su vida y tiene un futuro brillante. Ha llegado a ganar al mítico Djokovic. Y se ha proclamado número del tenis mundial, aunque esa clasificación fluctúa a menudo dependiendo de sus victorias en los más importantes torneos. Lo único preocupante en las últimas temporadas es que se haya lesionado, impidiéndole, por ejemplo, participar en el reciente torneo Godó barcelonés.

Ana Mena en el Mutua Madrid Open | Gtres

Si le dicen que es el sucesor de Nadal, Carlos, reconociendo la fama del mallorquín, responde que él es él. Lo admira y se reencontraron, afectuosamente, hace pocas fechas en Madrid. El mallorquín se encuentra en el último tramo de su vida deportiva, en tanto el murciano representa el presente en el deporte que los une.

Entretanto, Carlos Alcaraz, también a veces con problemas que le impiden participar en torneos como el reciente de Montecarlo, ya queda dicho que tiene un futuro por delante. Cuando ya ha ganado unos cuantos millones que su familia administra, de momento. No piensa nada más que en entrenar y jugar.

Es un joven simpático que despierta la admiración no sólo de los aficionados al tenis, sino de quienes simplemente ven en él a un chico lleno de tesón por triunfar, sin que le trastorne la popularidad que viene disfrutando. Muchas mujeres lo idolatran. Jovencitas que se acercan a él en demanda de un selfie, autógrafo, una sonrisa y, a menudo, un beso. Se deja querer, claro.

Su primera novia, en serio, tenista como él, fue María González Jiménez. Rompieron a finales de 2021. Los constantes desplazamientos de Carlitos, los celos quizás, debilitaron aquella relación. Y el tenista vivió seguidamente otros amores. Uno de ellos, de corta duración, con la cantante Ana Mena, siete años mayor que él. Tampoco fue largo el romance que mantuvo con otro bellezón, Melodie Peñalver, aquella participante en La isla de las tentaciones. Apagada esa breve relación, Alcaraz inició otra con la también tenista semiprofesional Lola Mercandel, de nacionalidad francesa, muy guapa, de veintidós años.

Lola Marandel | Gtres

Allá donde va Carlos Alcaraz, tiene siempre a las puertas de los hoteles donde se hospede una legión de admiradoras; no digamos las que lo acosan al final de sus partidos. Su entrenador está al quite, para que no pierda facultades en las pistas. Por eso, Carlitos es consciente de que por encima de todo no ha de distraerse, sino centrarse en su profesión. Ya tendrá tiempo, le dicen sus más allegados, de comprometerse con una próxima novia. De momento, sólo piensa en aquella frase televisiva de Joaquín Prat: "¡a jugar!"