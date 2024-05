Lucía Etxebarria, testigo del presunto brote psicótico de Conde-Pumpido: "Ni delirios, ni alucinaciones"

Nuevo escándalo en la vida de Cándido Conde-Pumpido. Dos semanas después de que saliera a la luz su detención por un delito de tentativa de homicidio contra su expareja, el hijo del expresidente de Tribunal constitucional protagonizó este lunes un altercado a las puerta de Mediaset España.

El abogado llegó a las inmediaciones del edificio ubicado en el distrito de Fuencarral torno a las seis menos cuarto de la mañana exigiendo a gritos que le dejaran entrar. Al parecer, clamaba por la Ley de Protección de Datos a raíz de unas grabaciones que existen sobre él cuyo contenido por el momento se desconoce y no se ha hecho público, quizá por lo sensible de las mismas.

Los vigilantes de seguridad le impidieron el paso al ver que estaba muy alterado y según relataron, bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Avisaron a la Policía que se personó en el lugar y le realizaron una prueba de drogar que dio un resultado positivo. El Samur-Protección Civil también acudió al lugar para atenderle y determinó que estaba sufriendo un brote psicótico, por lo que fue trasladado a la unidad de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal, situado a pocos minutos de Mediaset.

"Ni delirios, ni alucinaciones"

Sobre este hecho se ha hecho eco la colaboradora y escritora Lucía Etxebarria, que fue testigo de los hechos y que ha aportado en su cuenta de X nuevos y reveladores datos que pondrían en entredicho lo sucedido a las puertas de Mediaset: "En lo que yo he visto, que han sido minutos. No parecía sufrir ni delirios ni alucinaciones", ha escrito en la red social. "Esto se refiere a los minutos en los que yo le he visto , pero llevaba el allí cuatro horas. A mí , sinceramente, no me parecía que estuviera sufriendo un brote, pero tampoco le voy a enmendar la plana a ningún profesional".

En el tuit inicial de la escritora, que más tarde fue eliminado por "respeto a la familia", ponía en duda el estado del abogado, insistiendo en que no parecía estar sufriendo un brote psicótico por el que más tarde fue ingresado: "He decidido eliminar un post en el que hablaba sobre Conde Pumpido junior. No porque nadie me lo haya pedido, sino porque entiendo que su familia estará dolida y no quiero hacerle daño a nadie", comenzaba el mensaje aclaratorio que publicó posteriormente.

"Me cuesta mucho empatizar con una persona que recurre a la prostitución y que agrede a mujeres, pero no me cuesta empatizar con la familia de un consumidor. En cualquier caso , sé que el alcohol y la cocaína desinhiben, no crean. Una persona no agrede a mujeres porque esté bajo los efectos de una sustancia sino que dicha sustancia potencia un sentimiento que ya estaba: el desprecio a las mujeres", añadía, sobre la vida disoluta del letrado que le ha llevado a ser protagonista en los medios de comunicación durante los últimos meses.

"Un brote psicótico no necesariamente te hace ser agresivo. Un brote cursa con delirios y alucinaciones, y éstos pueden ser de muchos tipos. Estadísticamente, las personas con psicosis suelen ser receptoras de violencia más que agresoras. De verdad y de corazón, le envío mis mejores deseos a esta familia porque sé que es muy, muy duro, lo que están pasando. Tener en casa a alguien con problemas de consumo es un drama", concluye Etxebarría, mandando un cariñoso mensaje de apoyo a la familia del abogado.