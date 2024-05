Primeras imágenes del viudo de Silvia Tortosa y su novia: "Es una exhibición absoluta"

Un mes y medio después de la muerte de Silvia Tortosa y seguimos conociendo detalles sobre sus dramáticos últimos meses de vida: empeoró su cáncer, sufrió una depresión y fue abandonada por su marido Carlos Cánovas, que se fue con la actriz Marina Lozano que, para colmo, hacía de su hija en la serie Centro Médico en la que trabajaban juntas. A todo esto se ha sumado una nueva polémica, el testamento.

Durante este tiempo, y con la prensa y los programas de televisión ahondando en el asunto, Carlos Cánovas ha permanecido en la sombra. Ha hablado con periodistas muy escogidos para dar su versión de los hechos y no se ha dejado ver, al menos hasta este miércoles que protagoniza junto a su chica la portada de la revista Semana. La pareja acudió a un encuentro deportivo en el que participaba el hijo de la actriz y, desde la grada, se prodigaron besos y arrumacos, para demostrar que están felices.

"Son fotos demasiado buenas. Todo el tiempo están achuchándose. Es como una ostentación de ese amor", ha señalado la subdirectora de la Crónica Rosa, Isabel González, durante la tertulia junto a Federico Jiménez Losantos, Beatriz Cortázar y Daniel Carande. Para la periodista, se trata de "un posado pactado del no-viudo" de Silvia Tortosa que serviría para limpiar su imagen, dañada por las informaciones sobre la presunta mala vida que dio a la fallecida actriz. "Esto es una exhibición absoluta", añade González.

La revista Lecturas aporta nuevos datos sobre el tema con una entrevista a María José Zurrón, asistenta durante ocho años de Silvia, que ofrece demoledoras declaraciones sobre el matrimonio: dice que la actriz no tenía relaciones con su marido desde hacía más de un lustro, que la amenazó con irse de casa si no se casaban, que la obligó a firmas derechos de imagen que luego ya no pudo cobrar, o que puso la voz en off de Marina en vídeos de la actriz.

Según Zurrón, luego llegaba con "un abrazo y un cariñito y la compraba": "Estaba con ella por puro interés", al menos los últimos años. Además, asegura tener unos documentos escritos por Silvia titulados "Mi gran venganza" en los que le pone a caldo