Nuevo drama familiar de María del Monte: está 'vetada' en la boda de su sobrina

Los dramas familiares se acumulan a María del Monte y su pareja Inmaculada Casal. Después del shock que supuso para la artista enterarse de que su sobrino Antonio Tejado podría ser el autor intelectual del robo que sufrieron el pasado el pasado mes de agosto en el domicilio familiar, se suma ahora una nueva disputa con otra de sus sobrinas que, según contaron ayer en Y ahora Sonsoles, no habría invitado a su tía y su mujer a su boda.

María del Monte e Inmaculada Casal habrían sido "vetadas" de la ceremonia que tendrá lugar el próximo 18 de mayo. La periodista Isabel González dio más detalles sobre esta desconocida guerra en la familia de la artista: "La información que me llega, de gente cercana a la madre de Antonio Tejado, el motivo de esta no-invitación es porque María del Monte e Inmaculada no se han interesado en nada de lo que tenga que ver con la boda", explicó, desmintiendo así que este ‘veto’ esté relacionado con la detención de Antonio Tejado. "Su sobrina considera que si no tienen interés en ir, pues ellas tampoco van a invitarlas", añadió la subdirectora de Es la mañana de Federico.

"Siempre ha habido una excelente relación entre María José (la madre de Tejado) y María del Monte que se ha enfriado en los últimos tiempos porque consideran que la artista no ha levantado el pie del acelerador y ha facilitado que su sobrino cuente con algún tipo de beneficio. Cosa que por otro lado puedo entender", añadió sobre la relación que hay actualmente en la familia.

Pero lo más sorprendente del asunto es que la cuñada de María del Monte se estaría planteando hablar públicamente cuando haya una resolución del caso en el que podría estar implicado su hijo: "Existe la posibilidad de que cuando todo esto termine, hable la madre de Antonio Tejado. Lo que no sabemos es cuando va a terminar porque en prisión preventiva puede estar dos años".