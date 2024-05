Fuerte discusión de Arantxa del Sol en los pasillos de Telecinco: "Fue muy bajuno"

El regreso a España de Arantxa del Sol no está siendo como ella esperaba: después de semanas pasando hambre y penurias en las playas hondureñas de Supervivientes, la presentadora se ha encontrado con un culebrón que tiene como protagonistas a su marido, Finito de Córdoba, y a Ana Herminia, actual pareja de Ángel Cristo. Al parecer, la venezolana habría tenido en el pasado una amistad muy estrecha con el torero, algo que hizo saltar las alarmas sobre una posible relación. Aunque Ana Herminia asegura que no es así, que solo son amigos, la actitud de Arantxa hace sospechar que estos rumores no han sentado bien en el seno familiar.

"Llevo tres años sin ver a Juan. ¿Qué hablamos por teléfono? No lo voy a negar. Que le quiero un montón", declaró anoche Ana Herminia en el programa De Viernes al ser preguntada sobre el presunto romance con el marido de Arantxa del Sol. No obstante, negó que su relación fuese más allá de la amistad e hizo público un encontronazo con la mujer del torero en los pasillos de Telecinco tras la gala de Supervivientes del pasado jueves.

"Después del programa yo fui atacada de una manera muy bajuna por parte de la señorona, por parte de la señora de la alta sociedad (Arantxa del Sol). Yo tengo un contacto con el público en el que me siento súper querido y cuando yo fui a saludarlos ella me empezó a gritar, a decirme que era una falsa y que era mala. Después me enteré de que lo que tenía era miedo de que yo contara cosas que ella no quiere que se sepan", explicó entre lágrimas, asegurando que fue "insultada" por la exmodelo.

Ana Herminia aprovechó para denunciar el "machaque" que tanto ella como su familia están viviendo y para pedir respeto para ella y para los suyos: "Hoy denuncio aquí que se tomaran medidas (...) Se me ha criticado en redes por mi trato tan cordial con Arantxa. Yo tengo que proteger a Ángel. Yo he estado con ataques de pánico, crisis de ansiedad. Yo llegué de Honduras y estuve en mi casa dos días que ni me duché ni comí (…) Este acoso y derribo contra Ángel y contra mí tiene que parar. Tienen que buscarse la vida buscando otra información porque de mí no van a encontrar nada. Que busquen a otras personas que puedan dar la cara y hablar de mí. Estoy cansada ya de este machaque".