Telecinco despide fulminantemente a Arantxa del Sol tras su agresión a Ángel Cristo

La confesión de Arantxa del Sol durante el último debate de Supervivientes 2024 ha tenido consecuencias. La mujer de Finito de Córdoba admitió haber agredido física y verbalmente a su compañero Ángel Cristo tras descubrir que él y su pareja Ana Herminia, habían esparcido la información de que esta última habría tenido una relación de amistad muy especial con su marido.

"Lo que pasó en la lancha es que yo le insulté. Le dije los mismos adjetivos que había utilizado él, como 'ladilla', 'parásito', y le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir toda la información. Y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: '¡Ya te vale!", dijo, desvelando que el suceso no se hizo público por petición del propio Ángel Cristo. Sandra Barneda, presentadora del espacio, confirmó que el programa estaba al tanto de la agresión, pero ninguna cámara estuvo presente.

Ángel Cristo y Arantxa del Sol

Por este motivo, y tras hacerse público por ambas partes, Mediaset España ha emitido un comunicado en el que hace pública su decisión de no volver a contar con Arantxa del Sol en las próximas galas el reality: "Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes: Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality".

Esta noticia ha supuesto un auténtico revuelo entre los espectadores: algunos aplauden el ‘veto’ de la concursante mientras otros critican la decisión de Mediaset y señalan que de no haberse conocido el hecho, nunca hubiesen tomado medidas, Además, exigen que el código ético se aplique en otras situaciones que ocurren dentro de este u otros programas de sus cadenas.

El falso mensaje de Arantxa

Tras conocerse esta información, se empezó a hacer viral en Twitter, unas presuntas declaraciones de la protagonista en las que acusaba a la cadena de haberla "presionado" para hablar y contar su versión: "La verdad es que me llevan presionando desde la directiva de Telecinco muchos días con que supuestamente 'hablara' y dijera mi versión. Fui prácticamente sincera, durante el regreso en la lancha, Ángel se dedicó a amenazarme a mí y lo que es más importante para mí, con romper mi familia. Un patrón que ya traía estudiado de casa, compuesto por él y su mujer".

Y continuaba: "Nunca hablé, por miedo a romper mi familia, esa que tanto quiero. Cuando ocurrió el acto, inmediatamente le pedí perdón a Ángel por el acto, pero no por mis palabras, porque así las sentía", decía el mensaje, supuestamente escrito por la exsuperviviente. "Me han utilizado para generar el morbo de 'que lo cuente' y cuando he sido utilizada y exprimida, ya no les sirvo. Así funciona esta cadena", concluía el mensaje.

La propia Arantxa del Sol desmentía esta información señalando la falsedad del mensaje y anunciando "las medidas correspondientes" contra aquellos que lo han hecho viral en redes sociales: "Acabo de toparme con una publicación en X (Twitter) que quiero aclarar de inmediato. La imagen que circula es una manipulación total y no representa en absoluto mis opiniones o sentimientos. Estamos investigando su origen para tomar las medidas correspondientes. Agradezco a todos vuestra comprensión y apoyo mientras resolvemos esta situación", escribía Arantxa en su cuenta personal de Instagram.