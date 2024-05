Tal y como estaba previsto, este martes por la noche se celebró la inauguración oficial de Casa Salesas, el nuevo local donde Iñigo Onieva está trabajando, a la que acudió la familia al completo. Una de las primeras en asistir fue Carolina Molas, madre de Iñigo, que me confesó que es una fiel seguidora de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico. "Os escucho todos los días y si no puedo por las mañanas, me bajo el podcast para oírlo por la noche y te aseguro que no me lo pierdo. Estoy muy contenta por la cantidad de gente que ha venido. Tengo un hijo estupendo, es muy trabajador y muy buena persona, y está muy feliz con Tamara". Así me contó.

Tamara por su parte, no paró de saludar y atender a la cantidad de invitados que asistieron. "El sitio me encanta, es precioso, Lázaro es el mejor sin duda. Tanto Íñigo como yo estamos encantados". Al matrimonio se le ve que están muy bien y con gran complicidad entre ellos. "Estamos muy bien, y con mucha ilusión en este nuevo trabajo".

Al llegar Isabel Preysler, los dos la recibieron con un gran cariño, e Isabel me comentó lo feliz que está su hija y la ilusión que les ha hecho a todos la llegada de Martín, su último nieto, hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Una vez finalizado los saludos, Carolina, Tamara, e Isabel compartieron mesa, y estuvieron un largo rato las 3 hablando de manera cordial, quedando muy clara la buena relación que hay entre ellas, y de vez en cuando se unía Iñigo, que lógicamente tenía que atender a sus invitados.

Carlos Pérez Gimeno, Lazaro Rosa-Violán e Iñigo Onieva

Una gran convocatoria a la que acudieron caras conocidas como Christian de Hannover, con su mujer Sassa de Osma, y Cristina Vals Taberner, que al preguntarle por su madre me dijo que estaba un poco mejor, aunque la pérdida de su padre había sido muy dura. También acudieron Alejandra Romero y su marido, Pedro Armas, un matrimonio estupendo; después de estar hablando un rato largo, de repente ella me confesó que era la nieta de Adolfo Suárez, para sorpresa mía. "Tengo que decirte que somos fans de la tertulia y no nos la perdemos, porque nos lo pasamos muy bien, solemos escucharla por la noche". Alejandra era hija de Marian, la mayor del que fuera presidente del gobierno, que murió muy joven de cáncer.

José Luis López , mas conocido como "El Turronero", también asistió como siempre acompañado por su hijo y su abogado. Me comentaron que también está metido en el negocio.

Quien estaba encantado y no paró de recibir felicitaciones fue Lázaro Rosa-Violán, el interiorista, que en tan solo 2 meses ha conseguido que Casa Salesas sea el local más bonito de Madrid sin duda. Su cocina es exquisita, según me ha comentado gente que ya ha estado. Cierto es que la decoración es impecable, porque que el gusto del catalán le ha convertido en el número uno sin lugar a dudas. Enhorabuena.