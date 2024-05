Un lio de faldas, tirantes, ropa interior y un perfume con nombre de veneno como testigos

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande donde se ha analizado la actualidad.

Hemos conocido un capítulo más del culebrón Robatto, tal y como ha desvelado Isabel González con el hallazgo de una prenda de ropa interior que el propio Robatto alegó que alguien del gimnasio se lo debía haber metido en la mochila. Sin duda, una excusa de primero de infiel. Como ha indicado Federico Jiménez Losantos "Tanto presumir de virtud y tanto Tercio de Flandes para acabar llevándoselas más que los de Podemos. Los de Vox que dejen de dar lecciones de moral, ya vale".

Nuestros colaboradores coinciden en señalar que en este tema no solo hay interés rosa, sino también político teniendo en cuenta que hay una pareja de ex que se enfrenta en las elecciones europeas. El propio Losantos ha invitado a esta pareja de candidatos a eurodiputados, ex pareja en lo sentimental, a visitar la Crónica Rosa.

Y como es tradicional todos los miércoles se han repasado las portadas de las revistas, entre la que destaca, la boda protagonizada por la hija de Severiano Ballesteros en la portada de Hola, Carmen Ballesteros Botín y Juan Diego García donde una de las invitadas más elegantes fue Paloma Cuevas, con un vestido de su colección para Rosa Clará y espectacular pamela. También en la misma revista el nuevo novio de Lara Álvarez, el periodista Antonio Texeira. En Semana, encontramos declaraciones de Enrique Ponce, que rompe su silencio a unos días de su vuelta a los ruedos con zasca a su ex incluido y la denuncia que alguien ha puesto a Enrique Solís, el flamante novio de Vicky Martín Berrocal.

Carlos Pérez Gimeno, el único periodista de medios digitales que estuvo presente dentro del restaurante Casa Salesas, nos ha contado como fue la apertura del nuevo restaurante de Iñigo Onieva. Estuvo Isabel Preysler apoyando a su yerno, al igual que Carolina Molas, madre de Iñigo, que confesó que es una fiel seguidora de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico.