Urdangarín disfruta del dinero de la Infanta: Cristina le pone un coche de alta gama

Diez Minutos lleva a portada a Iñaki Urdangarín con una información que demostraría que mantiene un vínculo con su ex, la infanta Cristina, además de sus hijos. Se trata de un coche. Un Volvo XC 60 valorado en 70.000 euros que se matriculó en marzo, tres meses después de su divorcio, y con el que el duque se pasea con su novia, Ainhoa Armentia.

El vehículo está a nombre de la infanta Cristina, que es la que paga las letras y suponemos, también el seguro e impuesto de circulación. Porque está domiciliado en el Palacio de la Zarzuela. Es decir, que empezamos por fin a ver dónde tienen metidos los dineros que nunca devolvieron.

No es la única propiedad automovilística del que fuera duque de Palma. Según Diez Minutos, Iñaki también posee una moto valorada en 5.500 euros. Y sigue en búsqueda activa de empleo.

Chabelita y Alberto Isla coinciden en la comunión de su hijo

Chabelita ha celebrado este fin de semana la Primera Comunión de su hijo Albertito, fruto de la relación adolescente que tuvo con Alberto Isla. Aunque la noticia es que su abuela, Isabel Pantoja, no estaba entre los asistentes.

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia Mayor Prioral del Puerto de Santa María, en Cádiz, la ciudad en la que reside la hija de la cantante. Y allá que fue el padre de la criatura, Alberto Isla, que decidió con buen criterio alejarse de los medios hace años. Ahora ha rehecho su vida. Es Técnico de Emergencias Sanitarias, Imagen y Diagnóstico y Medicina Nuclear, trabaja en ello y sale con una joven con la que llegó hasta la Iglesia junto a su hijo.

Tampoco acudió a la celebración Anabel Pantoja, que también aparece en la portada de Diez Minutos este miércoles. La sobrinísima ha querido dejar claro que no hay crisis con su novio, David Rodríguez, y que siguen tan enamorados como el primer día. Al día siguiente de tomarse las fotos que ilustran el reportaje, en el que se los ve juntos paseando de la mano, se marcharon juntos a Nueva York para asistir al estreno de la tercera temporada de la serie "Los Bridgerton".

Desde Lecturas la que habla es Dulce, que vuelve para contar que está enferma, arruinada y que ha intentado quitarse la vida. Asegura que sufre depresión crónica desde que vivió en Marbella con Isabel Pantoja.

Paola Olmedo y José María Almoguera cenan juntos

Dijeron que seguirían viéndose a pesar de su separación y lo están cumpliendo a rajatabla. Diez Minutos suma a la larga lista de reportajes que vemos cada semana uno nuevo en el que volvemos a ver al hijo de Carmen Borrego y su (se supone) exmujer saliendo juntos a cenar.

Esta vez se encontraron después de sus respectivas jornadas laborales en un restaurante a las afueras de Madrid. Con ellos iban su hijo y la madre y la hermana de Paola. Tras pasar en el local varias horas, se despidieron con dos besos y se marcharon, cada uno a su casa.

Enrique Ponce rompe su silencio

El torero ha hablado con Semana, rompiendo su mutismo en las revistas del corazón. Hasta ahora sólo había hecho declaraciones en El Hormiguero o para Vicente Zabala de la Serna en la sección de toros de El Mundo. El 17 de mayo reaparece en Nimes, Francia, y ya va dando pistas sobre su futuro inmediato. "Vuelvo para decir adiós", asegura el diestro, que afrima que no vuelve por dinero o por amor, sino por clamor popular: "Mucha gente me decía que me había ido sin decir adiós".

Añade que durante este tiempo "ha estado muy tranquilo y muy feliz". "He estado muy apartado de todo tipo de eventos, que antes a lo mejor me veíais mucho. Ahora estoy más en mi círculo, en mi zona de confort, más hacia adentro. He estado más hacia afuera de lo que a mí me hubiera gustado". Zasca a Paloma en toda regla.

Preguntado por su estado civil, responde categórico: "Mi estado civil es el que es. Estoy con mi pareja, vivimos juntos, estamos juntos y no hay mejor estado que ese. Lo que pase luego pues no sabemos".

Enrique Solís, denunciado por una mujer

Semana narra al final de su número de este miércoles, casi de tapadillo, que Enrique Solís, el flamante novio de Vicky Martín Berrocal, ha sido denunciado por un ciudadano o ciudadana que le acusa de haberle quitado el móvil y haber borrado sus fotos. "La escapada agridulce de Vicky y Enrique", leemos en el titular, acompañado de varias fotos en las que vemos a la pareja durante un viaje romántico a Marbella.

Según la publicación, la pareja se encontraba en una fiesta en un hotel cuando Enrique descubrió que estaban siendo grabados. Atendiendo al relato de la persona afectada, Solís reaccionó de muy malas maneras "dándole un empujón" y quitándole el teléfono. Se defiende argumentando que era el momento de soplar las velas y todos estaban con el móvil en la mano retratando el momento. La Policía tuvo que intervenir y la afectada ha denunciado, además de quejarse porque Vicky no hizo absolutamente nada para ayudarla.

Cóctel de noticias

La boda de la hija de Severiano Ballesteros, portada de Hola. Carmen Ballesteros Botín y Juan Diego García se han casado en Cantabria recordando en todo momento al golfista fallecido, que fue homenajeado durante la ceremonia. Entre los invitados estaba Paloma Cuevas, vestida de azul con un diseño de su colección para Rosa Clará, la misma firma que la novia, y tocada con una espectacular pamela de Mimoki. Después disfrutaron de la actuación de Willy Bárcenas, la mitad del grupo Taburete.

Lara Álvarez, enamorada de nuevo. Hola publica en exclusiva una decena de imágenes en las que vemos a Lara Álvarez "feliz y exultante" junto a su nuevo novio, el periodista Antonio Texeira, presentador de "La mirada crítica" en Telecinco, cadena que ella ha dejado tras diez años allí.

Harry y Meghan arrasan en su gira nigeriana. Como si dos miembros de la Familia Rela Británica se tratara, la pareja ha visitado Nigeria en un tour que ha parecido un viaje de Estado y en el que la duquesa de Sussex se ha cambiado de atuendo una media de tres veces cada día. Nada de moda británica, leemos en Hola, y un ejército de asistentes a su disposición. Resulta que Meghan tiene un 43% de ADN nigeriano, según presume ella misma.

Rodolfo Sancho se refugia en su familia. El actor ocupa la portada de Semana en un reportaje en el que se le ve disfrutando del mar con su hija pequeña. Tras nueve meses de pesadilla, viajando constantemente a Tailandia para apoyar a su hijo Daniel, Sancho ha podido regresar a Fuerteventura, la isla en la que vive con su mujer Xenia Tostado desde hace años.

Amber Heard celebra su cumpleaños en Madrid. La actriz vive con su hija en España desde que terminase su juicio contra Johnny Deep. Ha alquilado un chalet en El Viso y se ha integrado perfectamente entre los vecinos.