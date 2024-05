Gloria Camila reaparece en medio de su recuperación: "He llorado como un bebé"

Gloria Camila Ortega anunció a principios de marzo que volvería a pasar por quirófano para "rediseñar" su escote tras no quedar contenta con una antigua operación de aumento de pecho. Sin embargo, la hija de José Ortega Cano está teniendo problemas con su recuperación y decidió retirarse de la vida pública para descansar, despertando así la curiosidad y preocupación de sus seguidores.

Tras la sorpresa que ha recibido de su sobrina Rocío Flores, Gloria Camila ha roto su silencio con un esperanzador mensaje a través de Instagram. "Estoy mejorando bastante bien. No tengo mucha independencia todavía pero tengo los mejores enfermeros personales", comienza. "Sois muchos los que me habéis escrito en Instagram y Whatsapp, perdonadme si no he contestado. Quiero hacerlo poco a poco y uno por uno", añade.

La influencer reconoce que no le está prestando atención al teléfono: "También me viene bien un detox (desintoxicación) del móvil. He llorado estos días como un bebé y sigo dolorida e inflamada. Y tengo mucho que contaros, en cuanto esté preparada", sentencia.

Tal y como explicó Carlos Pérez Gimeno en la crónica rosa de Es la mañana, "está hospitalizada y le han tenido que hacer una intervención pero no responde a los mensajes porque tanto Paloma Barrientos como yo hemos intentado ponernos en contacto con ella y nada". Barrientos recordó que Ortega Cano confirmó entonces que la operación había salido bien y está "tranquilo".

Este mismo miércoles 15 de mayo, el torero asistió a la corrida de San Isidro en Las Ventas y dio la última hora sobre el estado de salud de su hija: "Está muy bien, está estupenda. No le ha pasado nada, lo único que le hizo daño un poco. Pero ya está fuera del hospital", desveló, a la espera de que la joven cuente qué pasó en realidad con la operación.