En una jornada con el cartel de "no hay billetes", fueron mucho los famosos aficionados que acudieron a Las Ventas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue recibida en el coso madrileño al grito de «Viva la Presidenta», acudió acompañado de Alfonso Serrano, senador, secretario general del PP de Madrid y hombre cercano a la Presidenta. En esta ocasión, Ayuso no optó por llevar ningún detalle taurino en su vestuario y eligió un look cómodo con pantalón, top blanco con hombros al aire y chaleco.

También acudió el presidente de Castilla la Mancha, Emilio García Page así como otros políticos como Carlos Díaz Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, junto Ana Millan, y ex políticos como María Dolores de Cospedal o Ana Botella.

También así como otros rostros habituales que no se pierden la Fiesta como el doctor Ángel Martín de la clínica Menorca que estuvo acompañado de Iker Casillas con gorra y gafas de sol que le hacía irreconocible, Miguel Ángel y Óscar Gil Marín, el recientemente premiado con la medalla de Madrid Pedro Trapote acompañado de su mujer Begoña García-Vaquero, Feliciano López y su mujer, Sandra Gago y Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias

Del mundo del toro también estuvo José Ortega Cano, que confirmó que su hija Gloria Camila se encuentra bien después de su operación y Pepín Liria, así como a nuestro compañero Carlos Cuesta.