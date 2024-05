La hija de Arantxa del Sol reacciona a su fulminante despido de Telecinco

Arantxa del Sol ha sido una de las grandes protagonistas de la nueva edición de Supervivientes 2024. Aunque comenzó su participación intentando mantener un perfil bajo, no tardó el aflorar su carácter cuando veía alguna injusticia en la convivencia con sus compañeros.

Especialmente difícil ha sido su estancia con Ángel Cristo: aunque su relación no comenzó mal, las insinuaciones del hijo de Bárbara Rey sobre una presunta relación de su novia, Ana Herminia, con Finito de Córdoba hicieron estallar a Arantxa, que agredió física y verbalmente a su compañero cuando las cámaras no estaban grabando.

Este encontronazo, ocurrido poco antes de la expulsión definitiva de Arantxa del programa, no se hizo público hasta hace unos días. Tal fue el revuelto, que Mediaset tuvo que confirmar la salida definitiva de la concursante, no solo del reality show, sino de todos los programas de la cadena en los que estaba prevista su aparición: "Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en ‘Supervivientes. Conexión Honduras’, el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality", decía el texto publicado en redes sociales.

Una inesperada salida a la que ahora su hija Lucía, que ha ejercido de defensora en plató, ha reaccionado con otra publicación en redes: "La familia es lo mejor que te va a pasar en la vida. Y si aún no lo sabes, algún día lo sabrás", ha escrito, dejando claro que apoya incondicionalmente a su madre y considera una injusticia la decisión de Mediaset, tomada semanas después del encontronazo y que pese a ser injustificable, fue resultado de las provocaciones continuas de Ángel Cristo.

El que por el momento no se ha pronunciado sobre estos acontecimientos ha sido Finito de Córdoba, aunque la propia Arantxa aseguró que no lo ha pasado "nada bien". Llegó a decir que su marido había adelgazado debido al disgusto que le habían provocado los rumores que le relacionaban con Ana Herminia. Ahora, han decidido pasar página y retomar su rutina alejados de la televisión y los conflictos.

Cabe señalar que en la gala del martes, presentada por Carlos Sobera, no hubo ni una mención a Arantxa del Sol ni a la decisión del grupo audiovisual. Esto se repitió durante la gala de este jueves presentada por Jorge Javier Vázquez, donde tampoco se hizo referencia a la concursante.