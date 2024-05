5 / 11

Pero si por algo han llamado la atención las fotografías son por los elegantes looks de sus protagonistas: en el caso de la reina Letizia ha vuelto a lucir una de sus chaquetas que tanta personalidad le aportan. Ha optado por una chaqueta de Mango (de la colección del año pasado) en color fucsia, que se asemeja al tweed, pero que se trata de un tejido rústico. Remata en look con unos sencillos pantalones de corte recto y unas zapatillas básicas a las que últimamente tiene que recurrir debido a la enfermedad que sufre. En sus orejas ha lucido unos pendientes de Gold&Roses de oro rosa de 18 quilates y diamantes engarzados. Un accesorio que tiene un valor de casi 3.000 euros. Además de un anillo que ha lucido en más de una ocasión de Coreterno que estrenó en la Pascua Militar de 2023. Llama la atención que no haya optado por su anillo de casada.