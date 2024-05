Carolina Molas sale en defensa de Isabel Preysler tras las críticas de Carmen Lomana

La mala relación entre Isabel Preysler y Carmen Lomana viene de lejos, aunque con la presentación de la nueva campaña de gafas de sol que está protagonizando Preysler ha desatado algunas críticas como la de Carmen Lomana, que no dudaba en atacar públicamente a Isabel tachándola de "antigua". "Ha llegado un poco tarde a la modernidad, yo hace como 4 o 5 años que llevo haciendo publicidad de gafas" sentenciaba.

Un dardo tras el que la madre de Íñigo Onieva, Carolina Molas no ha dudado en salir en defensa de la socialité, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su consuegra al asegurar que las gafas son "muy bonitas" y se las va a comprar. "¡Qué cosas me preguntas!" ha exclamado cuando le hemos preguntado si cree que Isabel es "antigua" como asegura Lomana, dejando claro que no comparte en absoluto la opinión de la socialité.

Tras disfrutar de una comida en familia en el restaurante que Íñigo acaba de abrir en el centro de la capital, "Casa Salesas", Carolina también ha salido al paso de la polémica que se ha creado en torno a las reseñas del local, ya que entre las positivas está la del propio marqués de Griñón consorte -que se ha puesto una buena valoración a sí mismo- o la reseña de su madre, aunque también hay comentarios negativos acerca de la comida. "No se está inventando nada, las reseñas es lo que la gente piensa. Es un restaurante muy bonito, muy agradable, y muy rico estaba todo. Las reseñas que yo escribo son las que escribo yo, es mi opinión" ha zanjado.

Más habladora que nunca a pesar de su deseo de mantenerse en un discreto segundo plano, la madre de Íñigo ha confesado que Tamara es la mejor y la apoya incondicionalmente en todo lo que hace, como en su reciente y sorprendente fichaje como jurado de 'Got Talent': "Claro que sí, para eso es mi nuera". ¿Le gustaría que la hiciesen abuela? "También" reconoce.