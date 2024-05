La ilusión de Almeida por el matrimonio y la paternidad: "Alguien por primera vez me está esperando en casa"

José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a Espejo Público meses después de su última visita en enero, donde habló de su boda con Teresa Urquijo. Ahora que son marido y mujer y viven juntos, el alcalde de Madrid no ha dudado en contar detalles de su vida de casado, a la que todavía se está adaptando. "Estoy muy feliz", reconoció Almeida, que ha dejado atrás su vida de soltero a los 49 años dando un giro a su estilo de vida: "Siempre comía fuera y la nevera estaba vacía".

Siempre con una sonrisa y recurriendo a su habitual sentido del humor, Almeida destacó un logro en su nueva etapa: "Ayer fui a la compra (...) Lo mío no era una nevera, era un desierto... Es muy agradable ver la nevera llena. Yo antes comía muy poco y lo que comía no era sano ni recomendable. La salud es algo que debo agradecer", confesó a Susanna Griso, ahora feliz por haber adoptado una nueva rutina.

Los recién casados se están acostumbrado el uno al otro pero según el regidor madrileño, es difícil deshacerse de viejas costumbres a pesar de que la convivencia es buena. "No es fácil adaptarte después de 49 años. Ella tiene que tener más paciencia que yo. Las manías se van acumulando con el tiempo. Estoy muy feliz e ilusionado. Las cosas se notan en la cara, para qué negarlo", reconoció.

Ahora que es un hombre casado, Almeida reconoce que tiene más ganas de pasar tiempo en casa con su mujer: "Ahora me voy a casa y alguien por primera vez me está esperando en casa. Se concilia mejor la vida". La pregunta sobre su futura paternidad es la que más se repite y él confiesa que está ilusionado. "Pronto o tarde, me gustaría serlo. A ella también le gustaría. Esas cosas que sean cuando tengan que ser. Esperemos que pueda ser, pronto tarde o en el medio plazo, pero que pueda ser".