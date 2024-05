Mónica Cruz ha sido la encargada de presentar los nuevos productos de cosmética de marca Clarel. En un encuentro con los medios ha explicado lo pendiente que está de la piel y el cuidado que hay que tener a la hora de exponerse al sol, ahora que estamos de cara al verano.

La actriz está en un buen momento tanto profesional como personal y siempre pendiente de su hija Antonella que ya tiene 11 años. "Este verano que ya lo tenemos encima, todavía no se lo que voy a hacer, nunca puedo hacer planes a largo plazo por mi trabajo, voy al día, me escaparé con mi enana pero no sé dónde. Soy de playa, me encantaría estar con mi hija y con mis perros pero eso ya es muy complicado. Tengo 6 todos adoptados. La niña no va a seguir mis pasos, lo que es increíble lo bien que dibuja, yo creo que sus pasos van a seguir por ahí, no me extrañaría que estudiara Bellas Artes", me contó. Y añadió: "Todavía no le ha llegado la adolescencia, no creo que le falte mucho pero de momento estamos así muy bien. Siempre ha sido una niña muy fácil y tiene las cosas muy claras y eso me da mucha tranquilidad. Es buena estudiante aunque las matemáticas no le gustan, es más de letra. Le encanta leer. Todavía no tiene redes sociales, las tendrá a su debido tiempo. No me da miedo porque creo que hay que informarles, controlarles, la verdad es que me hace mucho caso". Así lo explicó.

Mónica ha criado a su hija sola y según contó está muy satisfecha, aunque ha veces a tenido la ayuda familiar, pero lo que más ha querido es que a su madre, que está muy bien y pueda disfrutar de su nieta, al igual que los de su hermana Penélope: "Sí, me hubiera apetecido repetir la experiencia de volver a ser madre pero ha pasado tan rápido y se que todavía estoy a tiempo pero tampoco me preocupa. Prefiero dar el 100% con una. Ya veré. Cuando tengo proyectos profesionales siempre se los cuento. He disfrutado mucho con El Desafío, aunque se pasa mal. Son retos que hay superar pero me han servido de mucho, como volver a conducir, que lo dejé cuando mi hija nació porque no quería ir con la niña detrás en el coche y a mi eso me estresaba mucho. Me gusta mucho la televisión, me divierte mucho y hasta me atrevería a presentar un programa", contó.

Mónica Cruz y Carlos Pérez Gimeno

La actriz, según me dijo cuando le pregunté sí estaba enamorada, y su respuesta fue muy clara: "Estoy tranquila y enamorada de la vida". Y mantuvo que, con Alejandro Sanz, lo único que tiene es una "gran amistad desde hace muchos años": "El día que tenga una pareja uno lo voy a esconder. Esa noticia salió y ninguno de los dos dijimos nada tan solo esperé a que el tema pasara. Fui a su cumpleaños como tanta gente. Hablamos de vez en cuando, y te aseguro que, si un día tuviera un novio, para mi hija no sería ningún problema, lo primero que haría sería contárselo a ella. Eso se puede compaginar perfectamente".