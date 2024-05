El final de la historia entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa y los detalles que aún no se conocen de su ruptura

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos para abordar toda la actualidad social del momento.

El comienzo de la Crónica Rosa ha coincidido con el acto de entrega de las tres medallas de Aragón que recibe hoy la princesa Leonor y que son la Medalla de las Cortes, Hija Adoptiva de la ciudad y Medalla de Aragón. Para la princesa Leonor se trata de un acto de relevancia durante su estancia en la Academia General Militar, donde seguramente sus compañeros de promoción serán igual de importantes para ella como lo son para Felipe VI, con los que se reúne una vez al año y son sus grandes amigos. Tal y como asegura Federico Jiménez Losantos "los más fieles porque son los que nunca le van a pedir nada".

También se ha hablado de la reedición del libro de nuestra colaboradora Paloma Barrientos, "Isabel Preysler, reina de corazones". El libro, en su momento, fue controvertido porque Isabel Preysler le cogió "manía" a Paloma por contar detalles que no quería que se supieran. Como afirma la autora, no se entiende la segunda parte del libro sin la primera, que se escribió hace 33 años, y donde lo más interesante y comercial de la familia sigue siendo Isabel. En el libro también se aborda el final de la relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa donde el punto de inflexión, fue el Covid. Como comenta Jiménez Losantos, "en el Covid Mario está muy mal y piensa que no quiere morir en España. Además la salida de esa casa tiene detalles muy sórdidos que no dejan nada bien a Isabel". Actualmente, y después de disputas, ninguno quiere saber nada del otro y cada uno es feliz por su lado.

Ayer por la noche se celebró una fiesta en honor a Carmen Cervera en el Museo Thyssen y a la que no asistió ni su hijo Borja ni su nuera, Blanca Cuesta, con quien no tienen relación. En cambio sí apareció con su hija Carmen.

A Federico Jiménez Losantos lo que le llama la atención es la historia de Antonio Tejado y que esté en libertad sin cautelas tanto él como el resto de detenidos. "¿Es normal que no exista alarma social con este tema? El daño que se hace a la sociedad con este comportamiento judicial, es un escándalo. ¿Lo veremos en TV? Seguramente".