La libertad de Antonio Tejado, un "escándalo para la imagen de la Justicia española"

El juez acordó esta semana la puesta en libertad sin fianza para Antonio Tejado y para los otros cinco detenidos por el robo a la vivienda de María del Monte y su mujer Inmaculada Casal. Les impuso diferentes medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer regularmente ante el juez los días 7 y 21 de cada mes, y una orden de alejamiento de las víctimas.

Una decisión judicial que "escandaliza" a Federico Jiménez Losantos y que ha sorprendido a la opinión pública. "Una banda asalta a alguien tan cercano violentamente y que estén en libertad...", opinó este martes el director de Es la mañana. Beatriz Cortázar, en contacto con expertos, apuntó que "por este tipo de delitos no están ni tres meses en prisión porque, por desgracia, nuestro Estado de derecho es así".

"Por alguna razón, hay abogados que tienen mano con algunos jueces. Si esto no es un peligro social, si esto no alarma a la sociedad, ya me contarás (...) Hay dos mujeres que fueron violentamente agredidas, fueron saqueadas, amenazadas, humilladas, y va el juez y suelta a toda la banda. ¿Eso en Sevilla es normal? ¿Su señoría no entiende lo que es la alarma social?", se preguntó Jiménez Losantos.

Tras la puesta en libertad de Tejado y el resto de acusados, Inmaculada Casal aseguró a Cortázar que "ni estamos contentas, ni estamos tristes, vamos a seguir respetando la Justicia" pero el dolor es irreparable. El director de Es la mañana insistió en el daño que este tipo de decisiones judiciales hacen a la sociedad. "Que los abogados pidan que les suelten es normal, cobran para eso y si suena la flauta, suena. Pero que suene con esa facilidad... ¿El señor juez no sabe el escándalo que esto supone para la imagen de la Justicia española? Unos tíos que han estado mintiendo después de haber atracado, golpeado, etc. Cuando por fin los pillan después de haber mentido, que estén en la calle... No sé los jueces en qué mundo creen que viven".