Supervivientes, al límite: Mediaset toma medidas disciplinarias contra Ángel Cristo

Los enfrentamientos, las polémicas y las acusaciones se han convertido en algo habitual en la nueva temporada de Supervivientes. Desde su estreno el pasado 7 de marzo, las acusaciones contra la organización del reality no han dejado de sucederse: primero se habló de un pacto con Carmen Borrego para planificar su salida, antes incluso de su llegada a Honduras, después se descubrió que se había ocultado la agresión de Arantxa del Sol a un compañero, para después despedirla fulminantemente cuando se hizo público, y ahora está en el punto de mira Ángel Cristo por su actitud detrás de las cámaras.

Aunque por el momento no se han pronunciado ni el grupo de comunicación ni la productora (Cuarzo), las primeras informaciones apuntan a que el hijo de Bárbara Rey puede ser expulsado por haber "sobrepasado los límites físicos" después del fuerte encontronazo que protagonizó con Aurah Ruiz el pasado domingo en ‘el puente de la discordia’, donde los concursantes enfrentaron sus diferencias. "Las consecuencias serán graves", avanzó el presentador de Vamos a ver, Joaquín Prat, sobre lo que podremos ver esta semana en las galas.

El digital Televisero ha dado más información sobre lo sucedido asegurando que no se trata de una agresión física, como se empezó a difundir por redes sociales, sino que el concursante se habría "saltado el perímetro de seguridad" que establece la dirección del programa. El hijo de Bárbara Rey habría abandonado la playa donde están varados los concursantes, saliendo del perímetro fijado y marchándose hasta una zona prohibida e inalcanzable para el equipo del programa.

Esta actitud del concursante implicaría un incumplimiento grave de las reglas del juego, pues el programa vela por la seguridad de los concursantes y la rebeldía de Ángel Cristo podría haber puesto en riesgo su integridad.

Ana Herminia: "Se le fue de las manos"

La que sí se ha pronunciado sobre el incidente es Ana Herminia, novia del concursante, quién ha disculpado a su pareja asegurando que Ángel adora a Aurah, pero "se le fue de las manos la situación": "Yo lo que te puedo garantizar es que Ángel adora a Aurah, que le ha dolido mucho, que se fue de las manos esa situación. Ángel cuando la gente no le importa, lo han visto todos, no reacciona así (....) Le ha dolido mucho, por lo que yo pude hablar con él tenían planes de ir de vacaciones juntos con los niños. Yo espero que se reconcilien, es un show como ya lo dije. Después de lo que yo viví en Honduras fue el punto de inflexión, realmente es un show", explicó la venezolana a los micrófonos de Europa Press.

Pese a no concursar en Supervivientes, Ana Herminia se ha convertido en una de las grandes protagonistas del reality. La polémica defensora de Ángel Cristo fue una de las implicadas en la expulsión definitiva de Arantxa del Sol de Telecinco tras desvelar su antigua amistad "especial" con Finito de Córdoba. Aunque reconoce que la relación ya no existe, sí ha llegado a confesar algunas intimidades del diestro que no han gustado nada a Arantxa: "Yo lo entiendo, lo respeto, no es fácil la situación que tiene. Está entre dos aguas y ya está, respeto su matrimonio. La decisión que él tome pero que sepa que en ningún momento se ha pensado en hacerle daño ni a él ni a nadie. Esa foto que salió la dio una que era 'amiga mía', es del 2014 y si hubiese querido eso, lo hubiese hecho hace tiempo" explicaba sobre su actual relación con Finito.