Supervivientes 2024 vivió anoche su gala más tensa tras hacer público que tomaría medidas disciplinarias contra Ángel Cristo por saltarse el perímetro de seguridad establecido por la dirección y cuyo límite no puede ser traspasado por los concursantes. Todo comenzó tras el fuerte encontronazo del hijo de Bárbara Rey con su compañera Aurah Ruiz: la hasta hace unos días pareja de amigos, se declaró la guerra tras un malentendido durante la convivencia y trataron de limar sus asperezas en el llamado 'puente de la discordia'. La tensión llegó a tal punto que tras la finalización del debate del pasado domingo, Ángel Cristo desapareció de la zona de rodaje, huyendo a la selva profunda y obligando a la dirección del programa a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas hondureñas para su búsqueda.

"No me gusta empezar los programas así, pero hoy tengo que ponerme serio", arrancó Carlos Sobera el programa de este martes, Supervivientes: Tierra de nadie, que comenzó con la emisión de una avance sobre lo sucedido. Según la versión del programa, Ángel "infringió la zona de seguridad" y permaneció "en paradero desconocido" durante más de tres horas: "Tres larguísimas horas", señaló el presentador visiblemente nervioso.

Un hecho "jamás ocurrido en la historia de Supervivientes" que pudo tener un trágico desenlace pues Ángel Cristo "atravesó una zona muy peligrosa" poniendo en riesgo su vida y la de los miembros del equipo de programa que tuvo que salir en su búsqueda: "Hizo un recorrido de extrema peligrosidad porque está llana de barrancos, fauna salvaje....", añadió Sobera antes de conectar con el concursante para comunicarle la decisión del programa. "La situación ha generado mucha angustia a la organización hasta que al final fue localizado en perfecto estado. Está bien", dijo sobre el participante que estaba aislado de sus compañeros.

"Habéis engañado a la audiencia"

La conexión con Ángel Cristo comenzó con unas disculpas por su parte pues "no pensó en la consecuencias" de su huida: "Antes que nada quiero pedir disculpas a la organización, al programa, a todos los que se han preocupado por mí porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente". Se justificó asegurando que "psicológicamente" se encuentra "al límite": "Físicamente me encuentro fuerte pero psicológicamente ya no. Se han sobrepasado unas líneas rojas para mí que nunca pensé que llegarían. Han pasado cosas frente a las cámaras pero no todas se pueden registrar. He sentido la necesidad de desaparecer y encontrar el silencio sin importar lo que me pudiera ocurrir".

Cuando Carlos Sobera le advirtió que "esos actos tendrían consecuencias", Ángel Cristo se rebeló contra el programa y recordó cómo apenas unas semanas antes habían ocultado la agresión que sufrió por parte de su compañera, Arantxa del Sol: "Me dan igual las consecuencias que tenga, entonces también deberíamos hablar de cuando Arantxa del Sol me pegó y no hubo consecuencias sobre eso. Para unos sí y para otros no". Aunque Sobera le cortó inmediatamente, señalando que "Arantxa ya está fuera del concurso", el hijo de Bárbara Rey insistió: "No mintáis a la gente".

En las imágenes mostradas por el programa se evitó incluir el momento el que los cuerpos de seguridad de Honduras inician la búsqueda del concursante: "Las imágenes serían mucho más espectaculares si se hubiera visto el despliegue impresionante, pero por razones de seguridad no podemos ponerlas. Así nos lo han pedido las propias fuerzas navales", aclaró, antes de anunciar la decisión de la organización del programa tanto para Aurah como para Ángel.

En el caso de la concursantes, recibió una nominación directa de cara a la gala del próximo jueves, en cuanto a él, le expulsaron fulminantemente por incumplimiento de las normas: "Ha incumplido una de las reglas principales y básicas que es saltarse el perímetro de la playa poniendo en riesgo su seguridad y la del equipo que se enfrentó a su incansable búsqueda durante horas. La organización ha tomado la determinación de que el concursante ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso".

Ángel Cristo se mostró satisfecho con la decisión: "Me parece fantástico porque es lo que yo quería. No tengo ambición por el dinero como vosotros para quedarme", dijo antes de abandonar 'la Palapa' y poner rumbo a España, donde presumiblemente habrá sin tapujos sobre lo que se ha visto detrás de las cámaras.