Un año más, Paula Echevarría ha sido elegida imagen de la marca capilar Pantene y la actriz, compareció ante los medios y contó lo bien que se encontraba. "Acabamos de regresar de un viaje que hemos hecho Miguel y yo a Melilla. Ahora toca trabajar y afortunadamente tengo un montón de proyectos. Me apetece mucho conocer a Tamara Falcó, parece mentira, pero nunca hemos coincidido. Me hace ilusión porque todo el mundo me habla muy bien de ella. Seguro que lo vamos a pasar muy bien en Got Talent". Programa por el que la Marquesa de Griñón ha fichado tras causar baja Edurne.

Paula conoce muy bien el formato del programa al estar durante tres temporadas. "Es un programa muy limpio y muy fresquito. Cuando estoy ahí sentada, a pesar de que son muchas horas y muchos días seguidos, a veces se puede hacer un poco cuesta arriba pero se pasa bien". Aseguró.

Paula Echevarría

La influencer también habló lo bien que se lleva con su exmarido, David Bustamante. "Tenemos muy buena relación y eso beneficia para la educación de Daniela (la hija de ambos) No hay poli bueno, ni poli malo. Los polis están unidos. Llevar una adolescencia es complicado o estás en el mismo barco, te comunicas y os poneis de acuerdo o la cosa se complica muchísimo. Nosotros lo hablamos todo y llegamos a consensos para lo bueno y para lo malo, para lo que le demos o le quitamos. Ella sabe que no hay parte buena y mala", así de claro lo explicó.

"Daniela y yo tenemos muy buena relación, somos amigas. Le encanta pasar tiempo conmigo contándome sus cosas y pidiéndome el rímel y cuando le ofrezco un plan siempre me dice que sí. Cierto es que siempre me lo ha puesto muy fácil. Tener que capear con una adolescente y por otro lado con un hijo todavía muy pequeño porque Miki solo tiene 3 años, no es fácil, porque cada uno tiene mundos diferentes. Pero estamos todos muy bien". Concluyó.

Paula Echevarría y Carlos Pérez Gimeno

