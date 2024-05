La verdadera relación de Luis Miguel Rodríguez con Tita Cervera y su "vida de extra"

La plaza de toros de Las Ventas de Madrid acoge estos días la Feria de San Isidro, una cita marcada en rojo en el calendario de Luis Miguel Rodríguez el chatarrero y sus habituales acompañantes femeninas. Sin embargo, tal y como recordó Isabel González en la crónica rosa de este lunes, "lo que es noticia es que ayer estuvo en los toros sin ninguna mujer". Dos días antes Federico Jiménez Losantos le vio acompañado de una mujer rubia "de muy buen aspecto".

Un personaje muy querido en la tertulia rosa de Es la mañana de Federico que "ahora está experimentando una faceta nueva en su vida, que es la de extra", según Beatriz Cortázar. "La baronesa [Carmen Thyssen] está grabando su documental en Netflix y en vista de que ni Borja, ni Blanca van a aparecer, ha conseguido que Luismi sea uno de los personajes que aparecen. Se conocen de dos minutos pero en su círculo de amistades no hay mucho por dónde rascar", contó la colaboradora.

"Lo que dice Tita que le dijo Julio Iglesias: ‘¿cómo tú y yo no nos hemos liado en todos estos años?’ Es un comentario muy de Julio, pero también muy de Luismi", bromeó el director de Es la mañana. El empresario acudió a la ceremonia de entrega del premio Women in Art que la revista Harper’s Bazaar entregó a la baronesa la semana pasada, pero según Beatriz Cortázar entre ellos no hay nada: "Él es muy simpático y muy generoso pero por lo que le conozco, no tienen nada. Le parece una mujer hiperactiva y esto de Netflix le encanta".

Luis Miguel junto a Inmaculada Jiménez, editora de Harper's Bazaar

Para Jiménez Losantos "a él siempre le ha gustado liarse con mujeres famosas": "La mujer de Polanco, la mujer de Pedro J. la nieta de Franco...". Famosas "con maridos importantes", según apuntilló Cortázar, con las que siempre termina bien. "Carmen Martínez-Bordiú cuando viene a Madrid se lo pasa muy bien con él y le quiere un montón, Ágatha Ruiz de la Prada no queda con él porque sabe lo que puede pasar...", bromearon.