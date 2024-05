Pablo Motos habla sobre infidelidad y los besos "con otra" que programó su mujer

Almudena Amor y Javier Cid visitaron este lunes el programa El hormiguero para presentar su nueva película La mujer dormida y aprovecharon para confesar a Pablo Motos aspectos de su vida hasta ahora desconocidos. Entre otras cosas hablaron sobre la infidelidad, planteando el debate de qué se puede considerar realmente "engañar a tu pareja": "¿Es infidelidad pensar en otra persona, durante el sexo?", preguntó una de las hormigas a los invitados. "Eso no cuenta. La mente es libre", dijo Almudena Amor, mientras que Javier Rey sí lo considera una deslealtad: "Hay que estar a lo que se está".

"Yo pongo una cifra de años en la pareja. En el primer año, te puede molestar, pero si llevas 20 es mejor pensar en otra y tener relación", confesó por su parte Pablo Motos, asegurando que con los años se convierte en "algo normal". "Es infidelidad porque si no se lo podrías contar a tu pareja con naturalidad", replicó el invitado.

También plantearon la posibilidad de quedar con una expareja estando en otra relación: "El factor amor es algo importante", dijo Motos. "No hay problema en quedar con tu ex si todo está claro. Si investigamos a cualquier persona, todos tiene 5 años de cárcel, aunque todos seamos muy correctos", añadió.

Más contundentes se mostraron los actores al hablar sobre "los besos en el cine": "Son exigencias del guion y es tu trabajo", dijo Amor, a lo que Motos contestó desvelando una conversación privada con su mujer: "No es una infidelidad, es un morreillo con un tío. Si no hay amor, no hay infidelidad. Eso se puede contar a la pareja. Cuando no estaba prohibido hacerlo en este programa, mi mujer, que es la coordinadora de guion, me programó el beso con una chica y me decía 'dáselo bien, no con vergüenza'".

Por último hablaron de la distancia. "Cuanto más lejos está, menos grave es todo. Cuando uno se va de Erasmus pasan cosas...", bromó el presentador. "Si es muy lejos, no es infidelidad. Más de 12 horas de vuelo", aclaró Pablo Motos.