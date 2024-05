Felipe Juan Froilán y la infanta Elena en los toros: en buena compañía y cada uno por su lado

La Infanta Elena es una gran amante de la tauromaquia y su presencia en Las Ventas suele ser habitual, al igual que la de su hija Victoria Federica, gran amiga de Roca Rey. También es un gran aficionado Felipe Juan Froilán, que aprovechando su estancia en Madrid no ha querido perderse la jornada en Las Ventas.

Ha estado acompañado de la influencer mallorquina Belén Perea, con la que tiene una amistad más que especial y con la que compartió vacaciones en Ibiza para disfrutar de unos días de vacaciones juntos, además de ser la persona encargada de acompañarle al aeropuerto cuando Froilán se fue a Abu Dabi. Ambos se han mostrado muy cómplices durante toda la tarde.

En cuanto ha terminado el festejo, Froilán se ha ruborizado cuando le han preguntado si estaba enamorado de Belén: "¿Enamorado? no, no la verdad. Es mi amiga, no es nada más, muy amiga mía, pero vosotros os dedicáis a poner cosas en boca de la gente que no es".

Por su parte, la Infanta Elena ha optado por una blazer blanca de lino, perfecta para una tarde calurosa en Madrid, y como accesorios su inseparable sombrero Panamá en blanco y collar largo de abalorios. La infanta Elena, en esta ocasión, ha estado acompañada de su prima Mencía de Morales de Borbón-Dos Sicilias.