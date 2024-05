La gran incógnita de la semana: ¿qué hay detrás de la boda de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz?

Semana y Diez Minutos acogen con estupor la noticia de la boda de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz, que se celebró a comienzos de año pero que, casualmente (modo ironía activado) se ha conocido ahora. Porque así sus cachés suben la cotización.

El caso es que las revistas se preguntan este miércoles qué ha llevado a la pareja a volver a firmar tras 17 años divorciados y con sus vidas rehechas. Tanto que Mayte sigue saliendo y entrando de su casa con Fernando, su novio desde hace dos décadas. Y quién sabe si testigo en la ceremonia, solo faltaba.

Aunque el entorno de la expareja, ya pareja, intenta vender la explicación de que Julián está intentando "compensar emocionalmente" a Mayte, la realidad puede que tenga que ver más con los dineros. Los visibles (la pensión de viudedad o los posibles derechos de autor que generen sus memorias) y los ocultos, que ni la UCO ha podido encontrar.

Rosario Mohedano habla por primera vez de Antonio Tejado

Ha sido Iván Reboso, uno de sus mejores amigos, el que ha conseguido que Rosario Mohedano hable sobre Antonio Tejado, el padre de su hijo mayor y una de las relaciones más problemáticas de su vida. En una larga entrevista realizada para promocionar su último disco, Ave Fénix, Rosario explica lo mucho que le ha costado llegar hasta donde está y recuerda que lleva 25 años sobre los escenarios.

De ellos, una parte los vivió junto a Antonio Tejado, ahora en libertad a la espera de juicio por el asalto y robo a la casa de su tía María del Monte. La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha guardado silencio durante todo este tiempo para proteger a su hijo. "A nosotros no nos afecta, mi hijo tiene todas las parcelas de su vida cubiertas, gracias a Dios". Y a su padrastro, Andrés, que cuida de él desde que es un bebé. Un hombre ajeno a los medios al que dice querer más que el primer día.

Pero sí apunta Rosario a su pasado: "Yo lo superé sola. No quisieron creerme. A ellos les convenía mucho más el creer a la otra parte, pero lo que no voy a hacer es ahora hablar y contestar a los que no me creyeron en su momento".

María del Monte e Inmaculada Casal, aterradas

Semana dedica su portada a María del Monte y a su mujer, Inmaculada Casal, después de que ésta haya confesado en el programa que presenta que están pasando su peor momento emocional. No es para menos, después de que la justicia haya puesto en libertad a todos los miembros de la banda que entró en su casa, las robó, las ató y las humilló.

Aunque la cantante y su esposa intentan hacer vida normal, y acaban de estar en el Rocío, la procesión va por dentro. Temen por su seguridad y siguen teniendo miedo porque los asaltantes saben dónde viven.

Ana Herminia apuesta por Ángel Cristo

Tenemos nuevo personaje televisivo y tiene potencial. Se llama Ana Herminia Illa (ahora quiere ser Ana Illa, pero lo lleva claro) y ha concedido una entrevista a Diez Minutos en la que ajusta cuentas con su suegra, Bárbara Rey. Lo vemos ya en el titular de portada: "Si Ángel quiere estar con su madre, lo apoyaré. Pero yo no quiero a Bárbara en mi vida", dice tajante.

Durante la conversación, explica que Ángel y ella se conocieron en una formación en el Hotel Avenida de América. Empezaron a trabajar juntos y no se han separado desde entonces. "Era un Ángel roto completamente". Sobre él pesaba una denuncia por violencia de género, pero ella fue su tabla de salvación: "Me dice que no me puede perder porque soy la mujer que Dios le ha puesto en el camino".

Después cuenta detalles íntimos de la familia. Que Bárbara era muy amable con ella pero que "le llamaba la atención que siempre quería besar a su hijo en la boca". Y que el detonante para que la relación entre ellos estallara fue la serie sobre la vedette y la falta de apoyo que sintió Ángel cuando fue denunciado por violencia doméstica. "Se sintió traicionado porque se quedó solo, con un abogado de oficio. Su familia le dio la espalda".

Herminia acusa además a Bárbara de filtrar información a los medios y se siente especialmente dolida porque ha hablado de su hija. Pero de paso menciona a Finito de Córdoba: "Nos tenemos un cariño muy puro que creo que seguirá así".

Irene Urdangarín se reencuentra con su novio

Hola, la revista que maneja la mejor información de la infanta Cristina y su entorno, publica imágenes exclusivas en las que vemos a su hija pequeña, Irene Urdangarín, en su último viaje a Madrid. La joven ha finalizado sus cinco meses de voluntariado en Camboya y ahora ha regresado a España para sacarse el carné de conducir. Además, coincide con su 19 cumpleaños, que celebra este 5 de junio.

En las fotos vemos a Irene saliendo de un restaurante italiano en el barrio de Los Jerónimos, en Madrid, y a Juan Urquijo abandonando el mismo establecimiento un rato después. Pero Hola trata de desmentir que exista entre los dos una relación que vaya más lejos del amor: "No son novios, pero tienen una relación muy especial y estaban deseando compartir tiempo juntos", leemos de fuentes de su círculo. Su madre, quizás.

Hola también explica cuáles van a ser los planes de la hija de Cristina e Iñaki durante los próximos meses. La joven continuará con sus estudios en Inglaterra, país en el que seguramente estudiará algo relacionado con negocios y eventos, quedando así descartada la idea de hacer hostelería y diseño.

Cóctel de noticias

Valeria Vegas hereda la Entrevista Diez de Rosa Villacastín en Diez Minutos. Vegas coge el testigo de Villacastín, que se jubila tras 26 años haciéndose cargo de esta sección.

Helen Lindes, portada de Hola con sus hijos. La modelo canaria posa para el reportaje principal de la revista para enseñar la casa que tiene en Lanzarote. Con ella, Alan y Aura, dos pequeños muy guapos y pelirrojos fruto de su sólida relación con el baloncestista Rudy Fernández.

Los duques de Osorno bautizan a su hijo y Hola retrata del desfile de invitados en la Parroquia de San Marcos en Madrid. Entre ellos, Sofía Palazuelo, Eugenia Martínez de Irujo o Amina Martínez de Irujo, la hija de Genoveva y Cayetano, que aparece retratada en la revista, aunque sus padres pidieron ante notario que sus hijos no apareciesen en los medios.

Otros que también han bautizado a sus hijos en Hola son Feliciano López y Sandra Gago. El tenista y la modelo eligieron la basílica de la Concepción de Nuestra Señora de Madrid para acristianar a Marco, el benjamín de la familia.

Marie Chantal y Pablo de Grecia, de visita exprés en España. La pareja ha acudido a una cena en la casa del exembajador americano James Costos y su marido, Michael S. Smith, a la que también acudieron Simoneta Gómez Acebo o Ágatha Ruiz de la Prada. Durante su estancia en la capital, la doctora Elena Ochoa les ha hecho de cicerone enseñándoles el Palacio Real.

Chiara Ferragni se consuela en España con sus amigos Alice Campello y Álvaro Morata. Tras su ruptura con Fedez y ser puesta en tela de juicio en Italia por sus sospechosas recaudaciones benéficas, la italiana ha venido a Madrid y ha paseado con el futbolista, su mujer y los hijos de esta pareja. Llama la atención el atuendo elegido por Chiara: una camiseta totalmente transparente sin ropa interior.

Carmen Bazán vive alejada de los medios. La matriarca de los Janeiro aparece en las páginas de Semana relajada y sonriente durante una jornada playera en la que disfrutó junto a sus amigas de la gastronomía de Zahara de los Atunes. La madre de Jesulín asegura que le encantaría concursar en Master Chef Celebrity.