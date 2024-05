Laura Londoño: "Lo que le ha pasado a William Levy le ocurre a muchas personas"

Laura Londoño asistió en calidad de embajadora al encuentro organizado por El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá para promocionar la moda y gastronomía del país de la modelo y actriz. En el transcurso de la conversación que mantuvimos, me confesó que es una enamorada de España.

Sin lugar a dudas su carrera es imparable, y se ha convertido en uno de los rostros más populares en los países de habla hispana. Su fama internacional la consiguió al interpretar el papel de Gaviota, en la serie Café con aroma de mujer, junto con el actor William Levy, en España tuvo tanto éxito que ahora su vida transcurre entre Colombia y nuestro País. "Estoy aquí muy feliz, siempre he amado a España, es un país que lo llevo en el alma y en el corazón, me encanta su cultura, gastronomía, la música, y la gente, tengo sangre española, y también la ciudadanía. Tuve la suerte de participar en MasterChef y encima ganar, para mi fue todo un reto , porque es muy duro, lo comparo como ser mamá, y eso es muy loco porque son palabras mayores. Me siento muy satisfecha de ese trabajo, y muy orgullosa. Al igual que la familia que tengo, que es preciosa, y es el apoyo que necesito, y yo también para ellos", me dijo. "Pienso que el secreto de mi matrimonio es la admiración que sentimos uno por el otro, y mucho permiso de ser cada uno quién es. Y nunca borrar esa línea de la individualidad, que tiene que existir siempre, aunque estés en pareja, tengo a un hombre a mi lado, que es muy especial, y muy de verdad". Así de claro lo explicó.

Laura Londoño y Santiago Mora Bahamón

Cuando le pregunté por Café con aroma de mujer, su respuesta fue muy concisa: "No ha sido lo más importante de mi carrea. Es como si tienes varios hijos, resulta que no hay uno que sea mas importante que los otros porque a todos les tienes un cariño especial y tienen un lugar en el corazón. Son un peldaño más de esa gran escalera que te va llevando de uno a otro. Sin duda ha sido el que más reconocimiento ha tenido pero no les quita el mérito a los otros. Le tengo un cariño especial, me ha llenado de cosas maravillosas, y lo sigue haciendo. Mira ahora donde me tiene, siendo la embajadora de la Marca del país, Colombia, y la unión entre los dos países la llevo en el corazón. En España sigo con el proyecto de los cosméticos de marca " Feroz", que es como otro hijo. No solo para mujeres, ahora los hombres se maquillan cada vez más, y me encanta", me confesó.

Fuera de España, está grabando la segunda y tercera temporada de Manes, una serie que está en Amazon, y también Yo soy Mendoza que es la última historia que escribió Fernando Gaitán, el mismo de café con aroma………

De lo ocurrido a su compañero y amigo el también actor William Levy, y todo el tema de su divorcio, comentó que no sabía muchos detalles. "Eso les pasa a muchas personas. Espero que esté bien y que pueda solucionarlo pronto. Que esté tranquilo y sobre todo que sus hijos estén bien. Hace tiempo que no hablamos, aunque sí por Instagram, para hacer coincidir las fechas para volver a trabajar juntos. Esperamos que eso suceda".

Laura Londoño y Carlos Pérez Gimeno

.