El conflicto entre Bertín y Gabriela continúa: lo que no se ha contado sobre su proceso judicial

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Emilia Landaluce para analizar la actualidad rosa.

El conflicto entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén sigue dando mucho de sí. Se ha comentado que se había paralizado el proceso judicial, pero es falso. Lo que existe es un emplazamiento judicial para que se hagan unas pruebas que ADN pero es falso que se haya paralizado el proceso. Para Federico Jiménez Losantos, si eres amigo de alguien no dices lo que quiere oír sino lo que tiene que oír, como si ha intentado "El Turronero". Por eso Bertin se equivocó cuando dejo que su entorno se metiera e incluso calumniara a Gabriela. Lo que debería hacer es cambiar de asesores y voceros, optar por el silencio y escuchar la decisión del juez.

Nuestras colaboradoras creen que a Bertín este asunto se le ha ido de las manos, lo ha gestionado mal y quizás en el fondo estaba más enganchado de Gabriela de lo que parecía. También que cuando acabe el proceso tendremos información detallada de todo el proceso. ¿Quién será el primero en hablar?

Quién si ha hablado con nuestro programa ha sido Gabriela Guillén, que ha afirmado "No me ha llamado, no sé nada de este señor".

Otra de las cuestiones que se han tratado en la Crónica Rosa de hoy, ha sido el estado de salud de Kate Middleton. ¿No news, good news? Hemos conocido a través de un comunicado de Buckingham que Kate no va a estar en Trooping the Colour como tampoco Carlos III hará el desfile a caballo e irá en carroza. Como ha comentado Jiménez Losantos, el problema es que lo gestionaron tan mal que no se puede dejar espacio libre a la especulación.

Finalmente, hemos sabido a través de Carmen Tello, que Curro Romero se encuentra estable en el hospital después de su intervención y que todo ha ido bien. Le han puesto una prótesis del trozo que se rompió, que estaba en la cadera y cabeza alta del fémur, y que ahora cabe esperar a que el maestro se recupere.