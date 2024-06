Juan Pablo Lauro, marido de Nuria Fergó, a punto de morir en el hospital

El prometido de la cantante Nuria Fergó y exmarido de Irene Villa, Juan Pablo Lauro, ha compartido en Instagram detalles sobre su reciente ingreso en el hospital y ha expresado su agradecimiento al personal médico y a su pareja por el apoyo brindado durante este momento.

"Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo", aseguró Lauro en sus publicaciones, en las que ha explicado que "he cambiado la oficina por boxes". El empresario ha agradecido especialmente a "Martín y su hermano" por estar a su lado durante la recuperación, así como a "todo el cuerpo médico de la UCI de HM Santa Elena Torremolinos", a quienes ha calificado como "maravillosos" y que le están "cuidando con mucho amor y profesionalidad".

Asimismo, Lauro ha agradecido a su pareja, Nuria Fergó, "por dejar todo y venir a estar aunque sea 8 minutos al día a mi lado" y por su "amor". "Ahora con paciencia y mimo toca recuperarme poco a poco", señaló. El empresario ha mostrado su gratitud por "los mensajes de cariño" que ha recibido, afirmando que "no se pueden imaginar lo que alimentan y curan". "Los quiero, los veré prontito", finalizó.

Un susto muy grande para ambos ya que viven un momento personal precioso y están a punto de pasar por el altar. Además, la artista tiene programada para este verano una gira de conciertos: "El verano se presenta muy bien con mis conciertos con mariachis, y después daré una rueda de prensa para presentar un nuevo proyecto, que es una gira de teatro desde octubre hasta marzo", desveló recientemente.