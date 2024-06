Gabriela Guillén confiesa que está en un momento "diez" tras su acuerdo con Bertín

Gabriela Guillén ha asistido a una multitudinaria fiesta en la plaza de toros de Las Ventas y, aunque ha coincidido con rostros tan conocidos como Ana Obregón, Carmen Borrego o Ana Rosa Quintana, su reaparición es la que más expectación ha causado.

Deslumbrante con un ajustado vestido de pailletes dorados con llamativo escote, Gabriela se ha mostrado de lo más esquiva ante las cámaras y, a pesar de su sonrisa y de que su actitud refleja lo feliz que está de que Bertín haya asumido la paternidad del niño, ha preferido no dar detalles sobre los siguientes pasos a dar, ni sobre las pruebas de ADN a las que se sometieron su bebé y ella este lunes en el Instituto Nacional de Toxicología de Las Rozas. Una prueba que el cantante de rancheras también tendrá que hacer al no haber logrado paralizar la demanda que interpuso la propia Gaby hace varios meses.

"Siempre, siempre soy feliz. Vengo a pasármelo bien, a disfrutar que la vida son dos días" ha afirmado con una gran sonrisa, revelando que si tuviese que ponerle nota al momento "fenomenal" que está viviendo esa sería un "diez" una vez alcanzado un acuerdo con Bertín.

"Tengo un hijo precioso" ha añadido, afirmando que lo único que le diría a aquellos que no la creyeron es "un besito". Además, ha dejado claro de por ella no nos enteraremos del nombre de su bebé -"de mi boca no va a salir. Lo quiero preservar para mí" ha asegurado- antes de ignorar las preguntas sobre si quiere que el menor lleve el apellido de su padre.

Sí se ha desmarcado de la exclusiva publicada por la revista 'Lecturas' acerca de los graves problemas económicos de Bertín, sobre cuya finca de Sevilla pesaría una hipoteca de 5 millones de euros: "No sé. Tenéis mucha información vosotros, es que yo de verdad que no veo la tele, me entero por vosotros. Gracias por la información, os agradezco mucho ", ha ironizado.

De buen rollo con la prensa y más relajada que nunca, Gabriela no ha dudado en responder entre risas a la pregunta de si en casa se escuchan las canciones del padre de su hijo: "¿Eh? El 'Pollito pío', le encanta 'La vaca Lola'" ha bromeado.

Una sonrisa que se ha borrado al escuchar sí es cierto como se rumorea que Bertín, que ya habría visto al niño en fotografías que le habría enseñado 'El Turronero', querría conocer al pequeño en persona. "Me dais unas informaciones que de verdad que no puedo, no puedo. Yo estoy alucinando, de verdad que necesito pasar, disfrutar de esta noche y desconectar" ha zanjado, guardando silencio sobre las declaraciones de Fabiola Martínez y las hijas del presentador tras su comunicado reconociendo su paternidad.

Horas antes, Gabriela se sorprendía cuando a su llegada a su casa la prensa le ha preguntado por las pruebas de ADN a las que supuestamente Bertín se tendría que haber sometido este mismo miércoles pero que habría suspendido por algún motivo que no ha trascendido. Algo que ha pillado descolocada a la uruguaya, que con un "¿Ah sí? Ni idea" se ha desmarcado de este tema.