Ana Rosa Quintana desmiente todos los bulos sobre su futuro en Telecinco

Ana Rosa Quintana cierra una temporada televisiva nueva para ella pero de la que se siente satisfecha. A pesar de los cambios que ha experimentado su programa tras pasar de las mañanas a las tardes, la esencia sigue siendo la misma y ha conseguido mantener a su público más fiel a la vez que ha logrado captar la atención de nuevos espectadores en TardeAR.

La periodista habla orgullosa de los resultados obtenidos, aunque dispuesta a darlo todo en la nueva temporada, donde volverá con más fuerza que nunca a pesar de las especulaciones sobre la posibilidad de que abandone su programa. Ana Rosa ha hecho balance de estos meses con Europa Press, desmintiendo rumores, hablando orgullosa de sus colaboradores y revelando sus planes para estas vacaciones.

P. Haciendo un balance de lo que han sido estos meses, ¿cómo valoras esta última temporada en las tardes?

R. La verdad es que estamos contentos. Hemos llegado a las tardes sustituyendo a un programa como Sálvame, que llevaba catorce años, con su público fiel. Y hemos hecho un programa distinto, nuevo, dirigido a otro público. Hemos acabado, yo creo, con un 10,5 de share y con casi 870.000 espectadores. Así que nada, bien, bien. Estamos, además, dos puntos por encima de la media de 5, o sea que nosotros estamos contentos. ¿Queremos más? Sí.

P. Hablando de esta temporada, ¿qué momentos, temas o secciones destacarías y por qué?

R. Creo que hay dos cosas que hemos aportado, como ya lo hicimos cuando empezamos las mañanas. La revolución tecnológica, la realidad aumentada, toda la tecnología que tenemos. Y luego, por ejemplo, una sección como la Mesa VIP, con personajes que no son los habituales de las tertulias, son distintos. Tratamos los temas de otra manera, con grandes nombres, como Sardá, como Mario, como todos los que están en la Mesa VIP. Estamos tratando un poco la actualidad, pero llevada a lo general (...) Está funcionando todo bastante bien. Oye, hemos terminado la temporada a solo un punto de diferencia de Antena 3. Bueno, nosotros tenemos un 17% de carga publicitaria y no cero. O sea que está muy bien.

P. Ahora que ya has probado ambas, mañanas y tardes, si te dieran a elegir, ¿con cuál te quedarías y qué notables diferencias has encontrado entre ambas?

R. Hombre, es muy distinto. La mañana, fundamentalmente, era una mañana muy, muy, muy informativa, muy pegada a lo que pasaba cada día, muy política. La tarde es más divertimento. Yo ya había hecho la tarde hace 20 años. Es que es muy distinto. Tú por la mañana estás estrenando el día, las noticias están sucediendo en ese momento. Por la tarde ya lo que es la noticia, la actualidad, ya está muy manoseada. Y la tarde es más para entretener, para divertir, para informar, pero de otra manera. Es muy distinto. Yo he sido muy feliz en las mañanas y la verdad es que en la tarde... ¿Qué ventaja tiene la tarde? Pues que me divierto más. Es menos tenso.

P. Y hablando de las mañanas, hay muchos rumores de que te jubilas y que vuelves a ellas. ¿Hay algo de cierto en ellos?

R. No me jubilo. No he pedido ir a las mañanas. No me retiro. No voy a cantar en Eurovisión. Yo creo que son noticias que salen, que funcionan los clics y que son mentiras que acaban repitiéndose como un mantra. Pero de verdad que no dimito tampoco que vuelvo en septiembre haciendo las tardes.

P. Y en esta nueva temporada, ¿nos espera alguna sorpresa?

R. El verano es muy importante siempre. Hay un estreno, además, el programa de Jorge Javier que va a ir delante del nuestro. Todo eso va a conformar una tarde, a mí me parece interesante. Creo que se queda una tarde redondita, pero vamos a ver cómo se encaja todo eso, cómo son las pautas publicitarias, si la cadena de enfrente decide ser una cadena comercial y poner publicidad o sigue blindando un programa (...) Estamos de estreno, hemos empezado un año, hay que consolidar el programa, la audiencia tiene que saber qué es lo que se va a encontrar, no puedes estar cambiando de un día para otro.

P. Ahora que hemos hablado de Jorge Javier Vázquez, ¿cómo valoras esta apuesta de la cadena?

R. Ojalá vaya muy bien, lo digo por Jorge, que es un gran comunicador, y lo digo por nosotros, porque si el programa que va delante de nuestro va muy bien, pues también es una ventaja para nosotros. Quiero además hablar de Sandra Barneda, que ha hecho un trabajo impresionante de 16 horas a 17 horas, un horario que es muy complicado con todos los culebrones, que sabes que siempre cuando un culebrón engancha, pues el público no se mueve. Así que yo espero que Jorge consiga mover eso.

P. Yendo un poco más al terreno personal, ¿qué planes se presentan para este verano?

R. El día 27 me voy de vacaciones. Antes tengo mil cosas que tengo que resolver y luego yo creo que me marcharé a la playa. Como todos los años, tranquila, familia, descanso, emociones tranquilas, que emociones fuertes tenemos en el programa todos los días.