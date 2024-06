Después de varias semanas envueltos en rumores de crisis, que ellos mismos se encargaron de desmentir yéndose de crucero por el norte de Europa con el hijo de la modelo, María José Suárez ha confirmado su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Una separación que ahora sí parece definitiva y que, por sus palabras, no ha sido precisamente amistosa.

La última vez que les veíamos disfrutando de un tranquilo paseo por Madrid, hace poco más de una semana, la andaluza dejaba claro que no había habido ni crisis, ni ruptura, ni reconciliación. Sino que tan solo le había pedido tiempo al jinete para poder pasarlo con su pequeño Elías, que a sus 7 años necesita cada vez más atención.

Sin embargo, algo ha pasado en los últimos días que ha desembocado en la ruptura fulminante de la pareja tras tres años de consolidada relación. Las alarmas se activaron este miércoles, cuando varios medios de comunicación descubrieron que María José y Escassi habían dejado de seguirse en Instagram y que la modelo había borrado de su perfil las imágenes más recientes con el sevillano.

Y en sus propias palabras, para "evitar especulaciones y noticias falsas, y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros" la diseñadora confirmaba su ruptura con el ex de Lara Dibildos minutos antes de la medianoche: "Se acabó, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos". "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos" ha asegurado, acompañando la triste noticia de una imagen de ambos besándose apasionadamente ante la Catedral de Sevilla.

Ella confirma, él se declara

Ajeno a que María José haría pública su ruptura pocas horas después, Muñoz Escassi asistía este miércoles a 'Carlos Latre. Inimitable', una gala para conmemorar los 25 años de carrera del showman.

Y es que aunque reveló entre dientes -y más incómodo de lo habitual- que no habría boda con la sevillana, no dudó en dedicarle unas preciosas palabras que no hacían presagiar que ya no estaban juntos: "María José es una persona... impresionante, creo que es de las mujeres más impresionantes que hay en el mundo y la adoro, la quiero muchísimo" aseguraba apenas unos minutos antes de que María José confirmase la ruptura.