Juan Ortega vuelve a encontrar el amor ocho meses después de plantar a su novia en el altar

Juan Ortega iba a contraer matrimonio con su novia de toda la vida el pasado 2 de diciembre en Jerez de la Frontera. Pero horas antes de darse el 'sí, quiero' el torero tomó la decisión de dejar a su pareja plantada en el altar, dándose a la fuga y convirtiéndose en el protagonista de uno de los tsunamis mediáticos que más dieron que hablar a finales de 2023.

Dos meses después de su comentadísima 'espantá', el diestro sevillano reapareció y rompió su silencio con Carlos Herrera. Dando un paso al frente, pidió perdón públicamente a su exnovia y confesó que, a pesar de que conocía las consecuencias de sus actos y no se arrepentía de haber suspendido su boda 'in extremis', sí del modo de hacerlo: "Yo venía arrastrando una serie de problemas y dudas que no fui capaz de resolver. Asumo mi equivocación y pido perdón no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Unas horas antes de la boda con todo organizado entiendo el daño y el trastorno que puedas causar". "El dolor hubiese sido lo mismo unas semanas antes porque no deja de ser una ruptura de dos pesonas que se quieren, pero entiendo que las circunstancias hubiesen sido distintas", aseguró.

Un momento complicado tras el que Juan se refugió en su familia, en sus amigos más cercanos y en su carrera, y que parece completamente olvidado. Tal y como desveló el pasado domingo en el programa Fiesta, en estos ocho meses el diestro no solo se ha centrado en su temporada taurina, sino que habría recuperado la ilusión en el amor.

Según Mónica Vergara, el sevillano mantendría una discreta relación "desde hace dos o tres meses con una chica de muy buena familia y vinculada no solo al mundo del campo y el toro, sino también al mundo de regentar las plazas de toros, que tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas". "No me consta que se conocieran antes, ha sido ahora, que está más involucrado, ha conocido a esta familia, es de una familia muy importante empresarialmente", añadió.