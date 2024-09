Así es Laura, la hija de María José Galera y nueva concursante de 'Gran Hermano'

6 / 9

"He estado meses angustiada sin saber qué pasaría, a dos días antes del estreno me dijeron que no entraba, que no pegaba con el equipo que habían elegido. Yo ya con las maletas hechas y todo ilusionada, empecé a llorar y a deshacerla, ¡hoy me acaban de decir que si! ¡Que comienza la aventura! ¡Mil gracias a todo el equipo maravilloso que lleva el mejor programa del mundo y gracias por hacer mis sueños realidad, nos vemos en la casa!", añadió.