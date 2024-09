Mainat celebra la condena a prisión de su exmujer Ángela Dobrowolski: "El intento de asesinato existió"

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a la exmujer del productor televisivo Josep Maria Mainat, Ángela Dobrowolski, al considerar que si bien intentó asesinarlo con insulina en junio de 2020, provocándole una grave hipoglucemia, luego se arrepintió y llamó a emergencias.

La sentencia ha impuesto a la exmujer, actualmente en prisión provisional por otra causa abierta, cuatro años y seis meses de prisión por un delito de lesiones agravadas, al considerar el tribunal de la sección 20ª que con su llamada quiso revertir su acción de intentar matarlo.

La sala reconoce que Dobrowolski desistió de intentar asesinar a su entonces marido la madrugada del 23 de junio de 2020, cuando le inyectó insulina haciéndole creer que se trataba de un fármaco adelgazante que usaba con frecuencia, después de descubrir que quedaría excluida del testamento en caso de divorcio.

Tanto el ministerio público como la acusación particular ejercida por Mainat -representada por la letrada Olga Tubau- solicitaban un total de 13 años para su exmujer por un delito de intento de asesinato, único por el que estaba acusada después de que el productor televisivo le perdonara la revelación de secretos.

En la sentencia, la sección 20ª, que le reconoce a Dobrowolski la agravante de parentesco, le impone también a la condenada la prohibición de acercarse o comunicarse con Mainat durante ocho años y medio. La sentencia da por probado que la exmujer de Mainat, "con ánimo de matarlo, le inyectó una combinación de insulina rápida y retardada en una dosis no acreditada sabedora, por sus conocimientos médicos", de que le produciría una hipoglucemia grave capaz de acabar con su vida.

No obstante, la sala ha determinado que, después de llevar a cabo su acción, la condenada "cambió su inicial intención de matarlo y decidió revertir la situación para evitar la prolongación del coma hipoglucémico y la muerte de Josep Maria Mainat". "Alrededor de las 03:00 horas llamó al servicio centralizado de emergencias 112 manifestando el índice de glucemia que presentaba y la situación de inconsciencia en la que se encontraba su esposo diabético, solicitando que acudiera urgentemente una ambulancia para atenderlo", recoge el escrito.

Mainat, satisfecho

Mainat ha estado presente en el momento en el que el juez ha dictado sentencia y ha atendido a los medios de comunicación a la salida del juzgado. "La sentencia me parece, justa no lo sé, pero me parece correcta. Se ha interpretado la ley tal como está escrita", declaró. Aunque siente que el juicio haya tardado cuatro años en celebrarse, "al final la justicia ha actuado".

"Que condenen a tu esposa y a la madre de tus hijos por intentar asesinarte no es una gran alegría, pero es una sentencia intermedia y se ha hecho justicia", aseguró, confesando que se está "ni feliz ni no feliz" pero sí liberado: "El intento de asesinato existió".