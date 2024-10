Sofía Cristo da la vuelta a la historia: sufrió situaciones "denunciables" por parte de su hermano

Convertida en el gran apoyo de Bárbara Rey después de que su hijo Ángel Cristo Jr. haya vendido a una revista holandesa unas imágenes en actitud cariñosa con el rey emérito Juan Carlos I, asegurando que la vedette habría chantajeado al monarca para tener "un seguro de vida", Sofía Cristo volvió a pronunciarse este martes sobre el tema del momento en el programa Espejo Público.

Lo primero dejó claro en su intervención es que su padre no don Juan Carlos, rumores que han vuelto a las mesas de debate de algunas televisiones: "Yo me enteré de adolescente que mi madre tenía una relación con el rey. Mi madre siendo muy joven, en el 77, tuvo una aventura con él y yo nazco en el 83", aseguró, recordando que no fue su madre quién decidió que se llamase Sofía para 'molestar' a la reina emérita doña Sofía como se ha especulado: "Lo eligió mi padre. Mi padre es griego y Sofía significa sabiduría. No es por nada más, pero si creéis que es así, nos ponemos tontos que he comido azúcar (...) Mi madre me quería poner María y mi padre dijo que no, que le gustaba Sofía. A mí me encanta mi nombre igual que el de mi hermano, aunque no le hace justicia su nombre porque de ángel no tiene nada".

"Yo he tenido que vivir toda mi vida con que se especule que soy hija del rey Juan Carlos y yo soy hija de mi padre, de Ángel Cristo. Mi madre no ha cogido ninguna prueba biológica del rey porque podría haberlo hecho al haber tenido una historia de años", afirmó rotunda, reconociendo que sí cree que su madre "llegó a enamorarse" de don Juan Carlos, con el que por cierto confirmó que "jamás en la vida" coincidió.

Firme en su defensa de la vedette, Sofía señaló que "quien estaba casado era él. No nos olvidemos porque a mi madre le ponen de ‘x’ y tiene que ser difícil rechazar a alguien con tanto poder porque te puede destrozar". "Yo jamás voy a decir que mi madre es una chantajista porque creo que lo que se está haciendo ahora es chantajearle a ella y hacerle daño con un material íntimo, en su casa, haciéndole chantaje a mi madre", denunció indignada sobre lo que su hermano está declarando en los últimos días.

"Quise denunciar a mi hermano"

Implacable con Ángel, la dj echó la vista atrás para recordar que su padre iba por los platós "diciendo auténticas barbaridades": "Yo iba a defender a mi madre. También recuerdo que mi propio hermano se sentó a hablar de lo maravillosa que era mi madre y lo asqueroso y maltratador que era mi padre. Él se ha sentado a defender a mi madre, ha cobrado por escribir cartas en Lecturas en contra de mi padre y en contra de la persona que abusó sexualmente de mí".

Además, acusó a su hermano de "portarse mal con nosotras desde pequeño", sin especificar si existieron o no capítulos de violencia física o verbal: "Yo creo que al final es muy complicado entender porqué pasa esto dentro de una casa y porqué se repiten determinados patrones que no voy a decir (...) Cuando me he sentado delante de la justicia para denunciar cosas del pasado, me han dicho que están prescritos esos delitos. Si no me senté antes a denunciar fue porque mi madre nunca me dejó, jamás. Me decía que era su hijo y no lo denunciaba por ella. Tiene antecedentes por Marbella, por Julián Muñoz y puede entrar en la cárcel, pero a mí me da igual. La última vez que mi hermano no se portó bien conmigo en la escena privada estaba yo ya limpia, o sea que hace unos años, 6 o 7 años a lo mejor, no sabría decir una fecha", confesó, dejando la puerta abierta a contar más detalles en el futuro.

"Mi psicóloga me dice que me ve peor que nunca, pero yo no creo que esté tan mal. Este episodio me ha afectado muchísimo, estoy llorando bastante, es que estoy agotada, no os hacéis una idea. Esta no es mi vida, mi vida está plena y esto no es la vida. Estoy bien rodeada y tengo a una persona que me quiere y me protege que me dice que me centre en mí y que todo pasa. A él le gustaría que yo cayese en las drogas, pero no caigo porque me protejo mucho y sigo ayudando a mucha gente", aseguró sobre su estado de salud mental.

Por último, Sofía, que insistió en que no quiere volver a hablar de este tema, lanzando un alegato en defensa de su madre, reconociendo que si hizo "determinadas cosas fue por nosotros, por un trabajo, por ponernos un plato de comida y llevarnos a los mejores colegios ¿Qué no ha sido la mejor madre? Como todo porque nadie nace con un manual debajo del brazo".