José María Almoguera vuelve a un plató de TV: lo que Carmen Borrego le ha pedido a Terelu

Este viernes tendremos un capítulo más entre la polémica entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, que vuelve a pisar un plató de TV para continuar explicando los motivos que dinamitó la relación con madre.

De momento los previos que hemos conocido de la entrevista son muy claros: "Espero que nadie de mi familia se pierda esta entrevista. Me siento en De viernes para quitar muchas caretas, para demostrar quién miente y quién dice la verdad con prueba".

Carmen Borrego, por su parte, ha pedido que nadie salga en su defensa con el objetivo de proteger a su hijo, en una entrevista en la que sí estará Terelu Campos, quien se ha posicionado al lado de su hermana.

Carmen ha confirmado que verá la entrevista y se mantiene fiel a su actitud. "Estoy tranquila, aunque sé que las cosas van a cambiar mucho después de esto, evidentemente". "No voy a ver la entrevista en directo, porque es más fácil saltar o tener impulsos, además mi hermana ya tiene una situación bastante complicada y no quiero complicársela más".

Asimismo Carmen ha pedido a Terelu que no la defienda de lo que diga José María: "Le he pedido que me sacrifique a mí, que no hable mal de él ni vaya en su contra, ya me defenderé yo".

Carmen Borrego considera que están siendo injustos con ella: "Yo estoy pagando una condena muy cara por aquello que ocurrió, pero lo que no voy a reconocer es algo que no ocurrió y es que aquella entrevista anunciando el embarazo fuera sin su consentimiento. Que no les pagué es cierto y ya lo he reconocido, pero no he mentido en nada". Carmen tampoco entiende el enfado desmesurado de su hijo: "Por mucho que me cogiera un cabreo importante por lo que sea, yo no terminaría de por vida con mi madre".