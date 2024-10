Los motivos por los que Álvaro Morata y Alice Campello han dejado de seguirse en Instagram

Se acabó el "buen rollo" entre Álvaro Morata y Alice Campello. Si después de romper su matrimonio habían mostrado la cordialidad entre ambos, un último gesto evidencia que la relación entre ellos, no es tan buena como cabía esperar.

Fue en agosto cuando comunicaron que tomaban caminos por separado y que la decisión había sido una de las más difíciles de su vida. Posteriormente fueron vistos paseando juntos por Madrid e intercambiándose y comentarios "likes" en Instagram, lo que llevó a pensar que estarían en proceso de reconciliación y que iban a darse una segunda oportunidad.

El propio Morata, durante una entrevista radiofónica donde contó la depresión que sufrió, comentó que no entendía que el anuncio de su separación con Alice Campello tuviera tanta repercusión en la prensa ni que dicha separación hubiera sido a causa de una infidelidad: "La gente no entiende que hay cosas que se terminan sin necesidad de terceras personas. Alice es una persona que respeto y me ha ayudado, pero tenemos opiniones diferentes. He tenido que escuchar de todo. En ese sentido, tengo la conciencia muy tranquila. A los que les puede hacer daño, en un futuro, es a mis hijos, no a mí. Solo puedo decir cosas buenas de ella".

Horas después, Morata y Campello dejaron de seguirse en Instagram, un gestó que vendría a ser un "no quiero saber nada más de ti" y que llamó la atención, además de llevar a múltiples especulaciones para saber qué había ocurrido.

Finalmente el delantero ha roto su silencio para aclarar que ocurrió a través del periodista Javier de Hoyos, afirmando que la ex pareja no se dejó de seguir, sino que se bloquearon. "Estaban teniendo unas discusiones muy repetitivas y hubo un momento que optaron por bloquearse por salud mental de ambos. Un poco de relax". Una ruptura nunca es fácil y cada uno necesita su tiempo, por eso, cuando ya todo se calmó volvieron a seguirse. Asimismo aseguró que Morata está muy cansado de que se le encasillen como una persona infiel: "no liga con nadie porque siente que le debe un respeto a Alice".