El espectacular (y criticado) cambio físico Barbie Ferreira

6 / 9

Durante una entrevista en el podcast de Dax Shepard, la modelo quiso aclarar las razones que la llevaron a abandonar la serie, señalando que no creía que hubiera un destino para Kat que encajara con la trama. Además, aseguró que no quería encasillarse en este tipo de personajes: "Creo que ambas partes sabían que yo no quería ser la mejor amiga gorda. No quiero jugar ese rol, y creo que ellos tampoco querían eso".