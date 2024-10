La interminable lista amorosa del modelo y actor Andrés Velencoso

Un antiguo dicho castizo aplicado a cierto sujeto rompecorazones, rezaba: "Blas ¿qué las das?". Que es lo que podría aplicarse, con respeto, y también envidia de parte masculina, al catalán Andrés Velencoso, modelo de profesión y también actor de cine y televisión. A sus cuarenta y seis años no hay temporada donde no le veamos junto a una distinta belleza de turno. A veces, sus relaciones han llegado a durar varios años. Con su último amor, Valentina Hites, modelo chilena de veintiséis, lleva dos de relaciones. No ha tenido hasta el presente idea de casarse con alguna de sus muchas novias, pero en alguna entrevista confesó que le gustaría ser padre. Pese a su infinidad de conquistas, Andrés no ha dado señales nunca en público de ser un "donjuán"; que lo es, por supuesto. Prefiere ser discreto, sin alardes de ningún tipo con la prensa, sin enfadarse más de la cuenta si es perseguido por los reporteros. Lleva una vida tranquila en lo profesional, alternando desfiles por las pasarelas con sesiones fotográficas publicitarias y últimamente más dedicado a una serie de televisión, tras haber debutado antes en la gran pantalla. Procura siempre que se enamora, por lo común con modelos y jóvenes actrices, que la pasión con ellas no le distraigan de sus obligaciones laborales.

De jovencito Andrés soñaba con ser futbolista, luego, en los albores de su juventud trató de estudiar Educación Física en el INEF, pero no lo admitieron; entonces se matriculó en una escuela de turismo, aunque no concluyó los cursos pertinentes. Lo habían elegido, con catorce años, para una campaña publicitaria, dado su atractivo y lo siguiente ya fue, con dieciocho años, abrazar la profesión de modelo.

A su padre, Buenaventura, hostelero en Tossa de Mar, donde nació Andrés en 1978, la decisión de su hijo le sentó muy mal; tal vez porque pretendía que éste continuara con el negocio familiar. Pero siendo mayor de edad, no cabía ya posibilidad de hacerle cambiar de idea a la fuerza. Así es que lo dejó marcharse a Milán, donde pronto se afianzó como modelo internacional, contratado por grandes firmas: Louis Vuitton, Chanel, Jean-Paul Gaultier, Loewe… Jennifer López fue su pareja en un "spot" que rodaron para la primera de las citadas, en 2003. Hacía ya dos años entonces que el nombre de Andrés Velencoso era ya cotizado entre las agencias de modelos masculinos.

Conforme recorría mundo desfilando por las más importantes pasarelas de la moda, su vida sentimental iba cosechando idilios. El más importante de todos ellos lo mantuvo durante cinco años, a partir de 2008 con Kylie Minogue, lo que a nuestro compatriota le sirvió publicitariamente de perlas. No recordamos el año pero sí el nombre de la presentadora del popular concurso "El precio justo", Paula Gómez, que durante unos meses fue pareja de Andrés.

En 2014 fue su paisana, la actriz Úrsula Corberó, quien compartió con él la Nochevieja en un hotel rural del Pirineo catalán. Vivieron un romance que les duró alrededor de un año. Ella terminaría luego siendo sólida pareja del actor argentino Chino Darín, el hijo de Ricardo. En tanto que Velencoso continuó sus aventuras sentimentales.

La tenista María Sharapova cayó rendida en los brazos de Andrés cuando transcurría el año 2016. El mismo en el que compartió unas felices vacaciones en Saint-Tropez, a bordo de un yate, en compañía de la también modelo catalana Steffy Anglelich. Un año más tarde quien la sustituía era la italiana Ginevra Rossini, con la que disfrutó de un breve romance en Milán. Como asimismo doce meses después era Luz Cipriota su nueva ilusión en la cama.

Andrés Velencoso con Lara Álvarez

Y llegamos a 2019, cuando ya se temía al Covid. Fecha en la que Andrés se había enamorado de la periodista y presentadora asturiana Lara Álvarez. A algunas de sus novias Velencoso solía invitarlas a románticos lugares de la Costa Brava, en particular su pueblo natal, Tossa de Mar (donde Ava Gardner, a principio de los años 50 rodaba "Pandora", el actor torero Mario Cabré conseguía acostarse con ella una sola noche, y Frank Sinatra aterrizaba en el aeropuerto de Gerona dispuesto a no dejarse coronado por los cuernos de aquel matador).

La siguiente compañera sentimental de Andrés Velencoso fue en 2022 la top model Candice Swanepoel. Siendo también por entonces cuando él quedó prendado de la modelo chilena Valentina Hites, como apuntamos al principio. Desfilaron juntos en una gala patrocinada por la firma Chanel durante una travesía marítima en un crucero por las aguas de Miami.

La figura de Andrés Velencoso, asociada a la moda, ya quedó dicho que se complementaba con la de actor. Fue en 2012 cuando por vez primera rodó la película "Fin", con Clara Lago. Después rodó otra media docena, ninguna de ellas desde luego trascendente. Más positivas para él fueron las series "Velvet Colección" y "Élite".

En la actualidad, desde el pasado 11 de octubre, se está emitiendo una producción de Disney titulada "Regreso a las Sabinas", donde Velencoso tiene una importante presencia. El actor representa a un hombre enfrentado a sus dos amores. No podría ser menos que diera vida a un apasionado galán. El rodaje ha sido largo, pues consta de setenta capítulos, en Barcelona. Para él ha sido una agradable experiencia al estar cerca de su pueblo natal, tras permanecer largo tiempo residiendo en Londres. Seis meses duró la filmación. Es un melodrama en el que se ha sentido muy a gusto. Entre otras satisfacciones, porque no le faltaron hermosas compañeras a su lado.