Isa Pantoja desvela su conversación con María del Monte en plena guerra con su madre

Tras la desgarradora entrevista de Dulce Delapiedra en ¡De Viernes! confirmando punto por punto el relato de las durísimas vivencias de Isa Pantoja en Cantora, y revelando nuevos y dramáticos episodios relacionados con la hija de Isabel Pantoja y su familia -como cuando la tonadillera le cortó el pelo tras descubrir que había perdido la virginidad-, la joven reapareció este lunes en el programa en el que colabora, Vamos a ver, reaccionando no solo a las declaraciones de su niñera sino también a las de otras personas cercanas al clan Pantoja como Raquel Bollo, Irene Rosales, o María del Monte, que en los últimos días han hablado de sus vivencias.

"Si esta vez no me veis tan machacada como la semana pasada, que seguía bastante dolida y hundida, ahora es diferente porque lo he aceptado ya todo y ahora estoy más enfadada por algunas cosas" dijo, confirmando en primer lugar lo que Dulce narró de cómo su madre le cortó la melena para 'castigarla': "Es verdad, con unas tijeras de cocina. Tenía 17 años, era diciembre, hacía muchísimo frío y me acuerdo absolutamente de todo, tengo vivo el recuerdo. Me acuerdo de cada hora, de las personas q estaban allí y de como me hicieron sentir", confirmó sin entrar en detalles, asegurando que la discusión empezó porque "había estado con un chico en casa de mi hermano".

"Es algo súper doloroso para mí. Lo tomé como un castigo, como lo de la manguera, que ocurrió pero no me sentía preparada para contar eso. Nadie de los que estaban allí dijo nada. Me acuerdo de cada momento de ese día" recordó, confirmando que fue su tío Agustín quién salió a 'recogerla' pidiéndole a Kiko que parase.

"Yo no fui consciente de este tipo de cosas hasta hace muy poquito, nunca fui consciente de que lo que estaba pasando era tan malo", añadió la joven, reconociendo que tenía tal sentimiento de culpa que, en Nochevieja -el episodio de la manguera y las tijeras fue a mediados de diciembre- "fui a pedirle perdón a mi hermano llorando porque me sentía fatal por lo que había pasado y sentía que era mi culpa".

Unos terribles episodios de los que Isa aseguró que nunca ha sido capaz de hablar con su madre, ya que como explicó" en ese momento estaba anulada porque consideraba que lo que había hecho era tan grave como para lo del ginecólogo y todas estas cosas (...) Esta semana me siento mal porque es como que estoy todo el rato con el teléfono, atacada de los nervios. Me siento mala madre y todo. Siempre he hecho como que no pasa nada y he seguido con mi vida normal aunque fuesen cosas heavys, pero esta semana no he podido. No puedo desconectar. Pero no me van a hacer sentir que estoy loca porque no lo estoy".

Echando la vista atrás, Isa rememoró su 18º cumpleaños, marcado por la tristeza porque, ya embarazada de su hijo Alberto, su madre no dejó a unas amigas ir a verla para darle sus regalos: "Tenía una alarma puesta porque mi plan cuando cumpliese la mayoría de edad era hacer mi primer viaje con mi pareja de entonces e irnos A El Rocío. No eran ganas de irme a vivir fuera, quería hacer una vida normal pero había tanta prensa en Cantora que mi madre llamó a su abogada para que me convenciese de no salir porque pensaba que me iba a acosar la prensa".

Su conversación con María del Monte

Entre los vídeos que le han puesto a Isa durante su intervención en el programa, emitiron el de María del Monte saliendo en su defensa y tachando de "solemne barbaridad" lo que su ahijada había tenido que vivir con su familia.

La hija de Pantoja confirmó que en los últimos días ha podido comunicarse con ella y ha sentido su apoyo: "He hablado con ella después de mi intervención en ¡De Viernes!, aunque nosotras ya teníamos contacto. He sentido su cariño, su amor, su apoyo. En privado me ha dicho cosas tan bonitas que para mí esto es una señal de apoyo, pero me quedo con lo que hemos hablado en privado. Me ha demostrado mucho cariño y si no hemos podido disfrutar de este tiempo juntas por lo que sea, quizás no recuperarlo pero sí disfrutar del tiempo juntas a partir de ahora", desveló sobre la conversación.

"Es un poco extraño. Tengo buenos recuerdos, le tengo mucho cariño, la quiero, pero no hemos estado juntas todo este tiempo y no puedo forzar las cosas" añadió, explicando que si finalmente se produce un reencuentro entre su madrina y ella "no quiero que se piense que eso lo hago para molestar a mi madre. A mi madre le agradezco todo lo que tengo, parece que por ciertas cosas no quiero a mi madre y no tiene nada que ve. El universo ha hecho que haya una conversación más íntima entre mi nana y yo es porque ha tenido que ser y no me arrepiento tampoco".

Isa contesta a Raquel Bollo

Además, Isa contestó a las duras palabras de Raquel Bollo cuestionando su versión y le lanzó un contundente mensaje: "Ya se me ha pasado la pena y toda la historia. A la señora Bollo, a Raquel, yo ya exculpé a mi primo, no hace falta que entre ella aquí para exculpar a su hijo. Yo ya lo hice en ¡De viernes!, no sé por qué, pero entrar aquí para atacarme cuando ella sabe lo que pasó esa noche. Ella era una adulta y podría haber hecho algo, pero no lo hizo", sentenció, tachando la actitud de la diseñadora de "falta de empatía".

Por último, Isa se pronunció sobre las declaraciones de Irene Rosales justificando la actitud de Kiko con su hermana. Un alegato en defensa de su marido que la peruana entiende perfectamente. "Yo la he respetado siempre por ser la mujer de Kiko. No sé qué esperábais. Yo pienso que de verdad ella ha tenido un momento que ha dicho empatizo con Isa, y lo entiendo. Que diga esas cosas y que justifique a Kiko, tampoco esperaba otra cosa. Ha dicho que a los dos nos faltaba cariño y entiendo sus palabras y lo entiendo de verdad, de ella no tengo nada que decir", concluyó.