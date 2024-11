¿Por qué John Krasinski es el hombre vivo más sexy del mundo?

2 / 11

Según la publicación estadounidense, Krasinki no estaba muy seguro de qué pensar cuando se enteró de que le iban a coronar como el hombre vivo más sexi de 2024. "En realidad me quedé sin palabras de inmediato. No se me ocurrió nada", dijo. "Tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me suelo despertar, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre vivo más sexy?’, bromea.