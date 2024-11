Las reacciones familiares y el cariñoso mensaje de Anabel Pantoja a David Rodríguez tras convertirse en padres

Veinticuatro horas después de dar a luz a su primera hija, Anabel Pantoja y David Rodríguez abandonaban el hospital con la pequeña Alma en brazos. Una vez enn casa, Anabel ha querido agradecer los mensajes de felicitación que ha recibido tras el nacimiento de su hija, además de dedicar unas preciosas palabras a su pareja, revelando sus sentimientos por David después de que se haya especulado con que sería el culpable de su distanciamiento de Isabel Pantoja.

"No puedo expresar con palabras lo vivido en el parto, conocerla y mirarle a la cara. Gracias infinitas y de corazón a todas las personas que habéis tenido un minuto para escribirme y desearnos lo mejor, sé que lo hacéis de verdad. Mi estado: en una nube y en shock. Quería decir públicamente mi admiración y respeto a todas las madres que han parido hace 50 años, sin medios, adelantos y en sus propias casas, como mis abuelas. Todas ellas son unas súper heroínas. Y por supuesto, mi respeto a todas las madres. Ahora es algo que valoro y me eriza la piel solo pensarlo" ha añadido, homenajeando a todas las mujeres que han sido madres, incluida la suya, Merchi Bernal, que como no podía ser de otra manera ha estado a su lado en todo momento desde que llegó al mundo Alma.

El mensaje de Anabel Pantoja a David Rodríguez

Anabel no ha dudado en abrir su corazón y dedicar un romántico mensaje a David: "No la has parido, ni la has llevado dentro 9 meses. Pero has sido el mejor compañero y padre que he podido tener para esta aventura" ha confesado, acompañando su declaración de amor de una imagen de ambos abrazados en la cama del hospital mirando a la pequeña Alma. "Juro, que cada vez que te miro y te veo con ella digo: Dios, estas dos personas son mi familia" ha concluido.

Las reacciones a la reciente maternidad de Anabel Pantoja

El nacimiento de la pequeña Alma ha traído una serie de reacciones que no se han hecho esperar. La primera, de Isa Pantoja, que escribía "Mi bella sobrina". Kiko Rivera, por su parte ha felicitado a su prima. "Enhorabuena Anabel, David y Merchi. Y por supuesto al tito Bernardo. Es una princesa preciosa". Irene Rosales, su mujer, también se ha sumado a las felicitaciones: "Campeona. Súper mami. Felicidades a los dos por esta familia tan bonita que habéis creado. Una muñequita".

Raquel Bollo, también ha escrito "Felicidades a los dos! Ahora comienza una nueva vida, os mando todo el amor del mundo y mucha salud para criar a Alma".

Asimismo, Omar Sánchez, ex marido de Anabel. También aprovechó el post de Anabel para enviarle un mensaje: "Enhorabuena!!! Muchas felicidades. Es un momento muy bonito y especial. Espero y deseo que salga con toda la salud del mundo llena de amor y felicidad que no lo dudo. Bienvenida Alma", unas cariñosas palabras que zanjan los rumores de mala relación entre ellos.