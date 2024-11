La confesión de Víctor Elías: sus adicciones, la denuncia contra su madre y la llegada de Ana Guerra

Víctor Elías, actor de Los Serrano y marido de la cantante Ana Guerra, está en plena promoción de su nuevo libro, Yo sostenido: historia de un juguete casi roto. Una obra en la que habla sobre su falta a la fama con la citada ficción de Telecinco, su caída al infierno de las adicciones, sus problemas familiares y cómo la música le salvó. Durante la gira de entrevistas que está realizando durante estos días en varios medios de comunicación la de El Mundo es especialmente desgarradora.

Así recuerda sus comienzos como actor y las duras vivencias que pasó con las adicciones de su madre: "Al poco de empezar en Los Serrano llegué feliz de grabar y mi madre no estaba en casa. Empecé la ruta de las tabernas, buscándola por todos los bares del barrio hasta que la encontré completamente borracha y me empezó a gritar de todo", comienza contando el actor. "Es algo que ningún niño de 12 o 13 años debería vivir, pero yo lo pasé mil veces con ella y con mi padre, que también era alcohólico".

Una infancia y una adolescencia entre adictos que no tardó en salpicarle directamente, pues encontró en la cocaína una forma de abstraerse de todo lo que le rodeaba: "Es una enfermedad incurable es la única manera de tratar con ella y no volver a lo oscuro. Siempre seré un adicto'. Consumo que comenzó desde muy joven: "El bullying en el colegio, las palizas porque era gracioso pegar al famoso, mi reacción haciéndome yo mismo violento, los problemas de adaptación al mundo real... Fue una serie de gran éxito (...), pero lo heavy es todo lo que pasó mientras tanto".

Es entonces cuando empieza un consumo preocupante que empieza a afectar a su trabajo: "Un día falto a un ensayo, al siguiente olvido una cita, el tercero me busco un sustituto para una gala... Y de repente me doy cuenta de que lo único que me apetece es quedarme drogándome solo en casa (...) Piensas que nunca va a ir más hasta que te das cuenta de que empiezas a perder trabajos y personas (...) Llegó un momento en que me pasé cuatro días en casa sin comer ni dormir. Sólo raya, piano, raya, piano, raya... Al salir había fallado a medio Madrid y, al fin, me levanté y dije: '¿Qué cojones estoy haciendo?’''.

Define su niñez como "caótica" y asegura que hay vivencias y recuerdos que está "empezando a superar ahora": "Por feo que suene, la muerte de mi madre, que era con la que más codependencia tenía, fue el momento en el que yo empecé a vivir. Sólo así he conseguido perdonarla y sentirla más cerca de mí', confiesa el músico. 'Denunciar a mi madre con 13 años es la decisión más difícil de mi vida. Estaba borracha, tuvimos una bronca y los vecinos llamaron a la Policía (...) el juez hizo algo que me sorprendió y ahora sé que fue la mejor decisión: me mandó a vivir con mis tíos. Mi madre nunca me perdonó aquello'.

Víctor cree de que de no haber conseguido salir, "estaría muerto": "Mucha gente no lo logra superar. La verdad es que a veces, tras todo lo que he vivido, me siento un puto milagro', reconoce Elías. 'En cierto modo, reenfoqué mi gen adictivo hacia el trabajo y reencontré el equilibrio".

Recuperación en la que también ha jugado un papel muy importante su mujer Ana Guerra, con la que se casó hace apenas unas semanas: "Ana es la primera pareja de mi vida adulta de la que estoy enamorado estando todos los días sereno, sin idolatrar, sin buscar el perdón ni agradar todo el rato. Se quedó, no me juzgó, me apoya a diario. Ha sido un viaje jodido, muy jodido, pero el final es feliz'.