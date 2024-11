Belén Rodríguez reaparece tras revelar que padece cáncer de garganta

Belén Rodríguez intenta seguir adelante con su vida tras haber hecho público este miércoles en la revista Semana que le han detectado un tumor maligno en la garganta por el que ha tomado la decisión de retirarse de la televisión y aparcar su faceta de colaboradora hasta que se recupere.

La tertuliana reapareció radiante ante las cámaras con la mejor de sus sonrisas. A pesar de que no están siendo momentos fáciles, como ella misma ha confesado todavía en shock, no piensa dejarse vencer y, a la espera de los resultados definitivos y de conocer qué tratamiento debe seguir para superar este delicado trance, intenta continuar con su día a día.

Acompañada por dos íntimos amigos -uno de ellos el periodista Iván Reboso-, Belén disfrutó de una relajada jornada por el centro de la capital, en la que no faltaron las compras y un paseo entre confidencias y risas con algunos de sus grandes apoyos ante la enfermedad.

La colaboradora ha revelado cómo se encuentra y ha dedicado unas emotivas palabras a todos los que se han preocupado por ella en los últimos días, sin ocultar que está "abrumada" porque no sabía que la gente la "quería tanto". "La vida sigue", apuntó con optimismo, asegurando que "estoy bien, sin voz porque me han hecho una serie de pruebas y estoy con la voz tomada, pero estoy bien".

Unas pruebas cuyos resultados le darán la semana que viene, tal y como desveló a Europa Press. De momento no sabe si tendrá que pasar por quirófano para extirparle el tumor: "En un principio sí, pero hasta el martes no sabré nada". "Quiero aprovechar, ya que estáis aquí, para dar las gracias a todo el mundo por las muestras de cariño que están siendo muchísimas. Estoy desbordada. Impresionante, no sabía yo que la gente me quería tanto", dijo ante la cantidad de mensajes que ha recibido desde que anunció la noticia.

Y aunque no quiso pronunciarse sobre las muestras de apoyo de Terelu Campos, Carmen Borrego o Kiko Hernández, de los que llevaba un tiempo distanciada y que no han dudado en olvidar sus diferencias para dejarle claro que están a su lado en esta batalla, sí ha querido mandar "un beso muy fuerte" a Ana Rosa Quintana, que desde su programa le ha transmitido que esta enfermedad -por la que ella pasó hace dos años- se puede superar.

"No hay que preocuparse. Ya el martes sabremos más y yo os lo voy a contar todo. Físicamente yo estoy bien. Me duele la garganta y el oído, pero estoy estupenda. Y muy optimista y con muchas ganas", concluyó con entereza.