El enfado de Lolita con Ágatha Ruiz de la Prada por sus palabras contra los gitanos: "Te has pasado 100 pueblos"

Lolita estalla contra Ágatha Ruiz de la Prada y la presentadora de 'Fiesta' Emma García por unos comentarios realizados por la diseñadora durante la entrevista en el programa, al que acudió para presentar su nuevo libro "Todo un plan".

Cuando Emma García le preguntó sobre su nueva etapa vital, coincidiendo con el cambio de casa de Ágatha y su mudanza, y si su novio José Manuel Díaz-Patón, vivirá con ella en su nueva casa, esta comentó: "Yo estoy viviendo como una gitana porque no tengo ni cocina, ni luces ni lavabo ni sofá. Estoy viviendo en mi casa antigua porque no tengo cocina porque me la he llevado a mi casa nueva".

Un comentario que ha hecho que Lolita haya estallado en sus redes sociales con un rotundo mensaje: "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo , hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo gitanos o payos, la verdad te consideraba una mujer íntegra veo que no. Qué decepción, soy gitana y llevo mi cabeza muy alta", escribió."Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya".

Lolita, además, ha cargado contra la presentadora Emma García:"No me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar ni un programa como Fiesta no diga nada, y deje ese comentario pasar por alto, en fin yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida, buenas noches, comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos", escribió.

Las reacciones al mensaje de Lolita no se han hecho esperar y han sido muchos los personajes conocidos que no han dudado en dudado en salir en defensa de la raza gitana y lanzar un demoledor dardo a la diseñadora, como Bibiana Fernández, Mariola Orellana, Paco León, Jorge Cadaval de "los Morancos" o Bárbara Rey, que ha escrito: "Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias. Si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana, estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina, ósea un poco guarrilla más bien, no como una gitana" ha sentenciado. También Pitingo ha querido censurar las palabras de Ágatha en sus redes sociales, compartiendo diferentes stories muy críticos: "Clasista de plástico esta señora. Ya quisiera ella vivir con el carisma, alegría, genuinidad y amor con la que viven los gitanos. ¡Y punto!" ha asegurado.