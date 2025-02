Verdeliss gana la maratón de Madrid y consigue su quinta victoria consecutiva

Estefanía Unzu Ripoll, más conocida en el mundo de las redes y la televisión como Verdeliss, está haciendo historia. Después de finalizar su reto de 12 maratones en 12 meses, la influencer quiere más y se ha adentrado en un nuevo desafío físico, esta vez en uno considerado de los más difíciles de la historia, correr 7 carreras de 42 kilómetros cada una, durante 7 días consecutivos, una por continente.

La atleta, que no para de romper barreras, ya se ha enfrentado a cinco de las siete maratones, alzándose con la victoria de su categoría en los maratones que ha corrido en la Antártida, Ciudad del Cabo, Perth y Dubái. Además en cuatro de las cinco maratones que ha corrido, no solo ha ganado su categoría, sino que ha quedado por delante de todos los hombres que compartieron pista con ella.

Después de ganar en el país asiático escribía en redes sociales cómo se sentía tras de la carrera: "Será verdad eso de que en las adversidades saco la leona que llevo dentro…lo pasé regulinchi por un revoltijo estomacal, pero remonté tras el "pit stop" al baño y lo imposible sucedio, mejor marca en Dubai!!!. Lo sufrí, amiguis…y me emocioné".

Como ella misma explicaba en Australia, es un reto muy duro donde ya se empieza a ver el gran esfuerzo que están haciendo todos los deportistas por llegar a la meta: "Empiezo ya a ver muchas bolsas de hielo, rollers, cintas kinesio, analgésicos…hasta un atleta haciendo la maratón en muletas!!! Esto es muy fuerte, sigo cruzando los dedos por mantenerme fuerte".

Y aunque en la última maratón comentaba que empieza a sentir el paso de los días: "los cuádriceps me han puesto en sobreaviso del esfuerzo sobre-humano, veremos cómo responden a la carga de un circuito como Jarama y sus desniveles".

Parece que su cuerpo le ha respondido a la perfección ya que ha conseguido su quinta victoria consecutiva rodeada de los suyos. Desde su padre, su marido, y algunos de sus hijos, hasta los seguidores que llevan siguiendo su contenido desde que empezó en YouTube. Todos se han desplazado a la capital para ver en directo como Verdeliss volvía a romper todos los récords.

El reto acabará el jueves en Miami, pero antes tendrá que correr mañana también en Brasil. Por ahora, la navarra, que es la única corredora española que compite este año, marcha líder destacada de la clasificación general.

El Libro Récord Guinness

El reto al que se está enfrentado "Estefi" llamado "Word Maraton Challenge" es uno de los más complicados del mundo debido a la gran exigencia física a la que se tienen que someter los corredores.

A penas tienen unas horas para llegar al alojamiento, ducharse, vestirse y salir rumbo a la pista, y cuando terminan tienen unas horas para descansar, pero enseguida se vuelven a subir al avión para llegar al siguiente destino, y esto se repite durante 7 días consecutivos. La gran dificultad de este reto hace que sin ninguna duda, el ganador sea merecedor de estar en el Libro Récord Guinness.

Verdeliss antes de comenzar el reto explicaba que se sentía una autentica privilegiada por poder hacerlo: "Quien tenga miedo a vivir, ¡que no nazca! Que si me voy a lesionar, pues a otra cosa, la vida no se termina. Eso sí, aclarar que me siento una privilegiada en todos los sentidos" .