Anabel Pantoja cambia de estrategia judicial mientras su entorno critica la actitud de David

Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez se enfrentan a complicado y largo proceso judicial por presuntos malos tratos a su hija Alma, de apenas 50 días de edad. Un proceso penal abierto que ambos que a partir de ahora harán frente contratando los servicios de un bufete de abogados especializados en este tipo de delitos, prescindiendo así de sus anteriores abogadas, las que se encargaron de la emisión de un primer comunicado.

La menor estuvo ingresada del 11 al 27 de enero en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde gracias a la alerta de los sanitarios, se inició un procedimiento contra los padres al tener indicios de un posible maltrato. En las últimas horas hemos conocido que las pesquisas han pasado a manos del Juzgado de Instrucción Número 4 de San Bartolomé de Tirajana después de que el Juzgado especializado en violencia infantil de Las Palmas de Gran Canaria practicase las primeras diligencias. Ante este órgano judicial los investigados deberán prestar declaración siempre acompañados de un abogado.

Por este motivo, Anabel Pantoja y su pareja han decidido tomar cartas en el asunto y buscar una buena defensa con abogados penalistas especialistas en maltrato infantil. Tal y como se comentó en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, sus anteriores abogadas, Mercedes Ruiz-Rico e Irene Sorribas, continuarán dentro del equipo legal de Anabel, pero llevando otros asuntos relacionados con los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En entorno de Anabel está "molesto"

La preocupación de Anabel es visible en cada una de sus apariciones: aunque en un primer momento se mostró feliz y esperanzada después de que su pequeña recibiese el alta, no tardó en filtrarse a la prensa la investigación judicial que nos ocupa. Ahora su entorno asegura que está "destrozada", tratando de recomponer su vida aunque disfrutando de su pequeña Alma de nuevo en casa.

Una actitud muy diferente a la de David, que en las últimas hora ha aparecido ante los medios tranquilo y más locuaz de lo que nos tiene acostumbrados. Precisamente esta actitud despreocupada parece no gustar en absoluto al entorno de Anabel, tal y como aseguró este martes la periodista Lorena Vázquez en el plató de Y ahora Sonsoles: "Cada uno tiene un actitud diferente ante los medios. Los reporteros que está allí dicen que están unidos, que parece que no haya ningún problema entre ellos. Han hecho todo lo posible para no ser captados por la prensa y vivir en la intimidad pero sí que es verdad que el entorno de Anabel está molesto con David porque no entienden que aparente esta normalidad. No es el caso de Anabel, que aunque está tranquila está más decaída, más nerviosa, más preocupada. Anabel se lo está tomando de otra manera".

El rol que ha adoptado David de ‘portavoz’ de la familia podría no ayudar en absoluto a la defensa de la pareja, además de mostrar una realidad que no existe, pues la actitud de su pareja dice todo lo contrario.