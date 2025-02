Anabel Pantoja reaparece ante las cámaras y rompe su silencio: "Voy a seguir con mi vida"

Una semana después de su comunicado en redes sociales, Anabel Pantoja ha reaparecido ante las cámaras. En la puerta de su domicilio, la influencer ha atendido brevemente a la prensa y ha solicitado que se respete su espacio y privacidad.

"Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer mi vida. Llevo más de una semana o diez días sin salir. Creo que no os he perjudicado en vuestro trabajo, así que quiero que no me perjudiquéis en mi vida. Voy ha hacer mi vida, ¿vale?, si no os importa", ha comenzado pidiendo.

La sobrina de Isabel Pantoja, visiblemente afectada, ha insistido en que su única intención es retomar la normalidad en su día a día. "No quiero hablar de nada más. Simplemente daros las gracias, a vosotros que estéis aquí personalmente. Pero ya está, mi vida sigue. Voy a tratar de salir con la peque, que se calma con los paseítos, y llevo una semana intentando salir", ha explicado, haciendo referencia a su hija Alma.

"Sé que estáis mandados por vuestros jefes y no por gusto. Entiendo vuestro trabajo, pero entended mi situación también", ha pedido respeto ante su situación personal.

"Llevo unos días parada y ahora quiero hacer vida. Quiero estar en mi pueblo tranquila y hacer mi vida normal. Ya me habéis visto, ya se me ha fotografiado de lejos porque yo no he pactado nada. Y ahora voy a tratar de salir con mi niña, voy a ir al supermercado, a la farmacia, así que dejadme por favor porque es algo íntimo", ha sentenciado.

En cuanto a su estado anímico, ha asegurado que, a pesar de todo, trata de mantenerse fuerte. "Voy a seguir con la vida y esperando que todo se solucione. Estoy bien dentro de lo que hay. No voy a entrar en polémicas porque me lo han pedido y lo voy a hacer así. Os estoy respondiendo por educación".

Sobre la salud de su hija, ha querido tranquilizar a todos: "Está muy bien, gracias a Dios". Además, ha aprovechado la ocasión para aclarar cualquier rumor sobre su relación con David Rodríguez, asegurando que todo sigue igual entre ellos: "Todo bien, lo que pasa es que es bueno seguir inventando y rellenando revistas y bloques", ha señalado con ironía, restando importancia a los comentarios sobre una posible crisis en la pareja.